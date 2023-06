En mi cancha

La Liga Mexicana de Futbol Femenino celebra una final más. Las Tuzas del Pachuca y las Águilas del América son las protagonistas de los últimos dos partidos que darán por terminado el Clausura 2023, sin duda un encuentro importante para ambas escuadras que cuentan con grandes figuras entre sus filas.

Sí, por lo mucho que se ha hablado del nivel de competencia en el futbol femenil de nuestro país, donde la principal conclusión es que cada temporada siempre destacan los mismos equipos, me parece increíble no ver a Tigres o Rayadas en esta instancia porque nos han acostumbrado a ser firmes candidatas al título cada torneo.

Por eso me parece muy destacado lo hecho, primero, por las Tuzas. Bien dicen que ‘la tercera es la vencida’ y en esta ocasión se podrían graduar con honores si llegarán a conseguir el campeonato, pues aprobaron uno de los exámenes más complicado: eliminar en semifinales a las Rayadas. Eso sin contar que estamos hablando de uno de los conjuntos que llegó a la primera final de la Liga MX Femenil en el Clausura 2017 (cuando perdió contra las Chivas del Guadalajara).

En una ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a la jugadora Charlyn Corral cuando aún pertenecía al Atlético de Madrid, de la Primera División Femenina de España. En la plática, la delantera prefirió no hablar de equipos ‘favoritos’ en el futbol mexicano en los que se visualizara: “La verdad es que ya a estas alturas no tengo un favorito. Para escoger un equipo tendría que ver la ambición, el proyecto y la calidad de las personas. Siempre buscaré lo mejor y el día que llegue ese momento lo sabré…”.

Quien iba imaginar que casi dos años después de esa charla la mexicana estaría jugando su segunda final con el equipo hidalguense, como máxima goleadora del torneo (20 goles) y con la gran motivación tras volver a tener las puertas abiertas para la Selección Nacional. Además de tener como compañera a la española Jennifer Hermoso, que en su momento fue el fichaje “bomba” del club.Y qué decir de las Águilas, para quienes el premio fue doble: por segunda ocasión consecutiva ganaron el boleto a la final dejando en el camino a las Amazonas, ante las que tomaron revancha recordando que en el Apertura 2022 les arrebataron de manera contundente el que pudo haber sido su segundo campeonato.

Nada más para que se den una idea: Tigres cuenta con 5 títulos (Clausura 2018, Clausura 2019, Guard1anes 2020, Guard1anes 2021 y Apertura 2022); con 2 títulos le siguen Monterrey (Apertura 2019 y Apertura 2021) y Chivas (Apertura 2017 y Clausura 2022); y uno para el América (Apertura 2018).

No me gusta hablar de merecimientos, ni tampoco tener favoritismo. Pero esta ocasión podría la excepción porque no me desagrada la idea de ver a las Tuzas levantar el trofeo. Repito, dicen que "la tercera es la vencida" y que mejor que sumar a un nuevo equipo a la lista de campeonas de nuestra liga mexicana casi seis años de su fundación.