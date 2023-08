En medio de la huelga, presentan al superhéroe mexicano, Blue Beetle

La influencia de la cultura latina en el universo de los superhéroes pisa cada vez más fuerte, el año pasado Tenoch Huerta con Namor dio un toque azteca a "Black Panther", pero ahora un protagonista mexicano entra al universo de DC con la nueva cinta "Blue Beetle".

Dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, la película fue presentada este lunes a la prensa durante una conferencia que se llevó a cabo en medio de un panorama oscuro provocado por la recién estallada huelga de actores y escritores de Hollywood, que no permitió al elenco ni los creadores acompañar a Soto.

"Me hubiera encantado que todos estuvieran aquí, pero espero que los haya representado dignamente", lamentó Soto.

"Por el momento lo más importante es apoyar a nuestros actores y escritores porque sin ellos no se pueden hacer películas, hay que demostrar que son importantes y que las luchas no son en vano", agregó el director.

Como latino Ángel Manuel creció con la cultura del entretenimiento mexicano, en su cinta hace referencia a programas de la televisión nacional que hoy son parte de la cultura popular.

"No soy mexicano, pero me crie con televisión, cine y música mexicana y aunque nos separan millas de distancia yo creo que algo que encontramos el escritor y yo, que es contemporáneo conmigo, y voy a decir su nombre porque está en huelga, pero me hubiese gustado que estuviera aquí, Gareth Dunnet-Alcocer, ambos nos creamos viendo al Chapulín Colorado, por eso queríamos rendirle homenaje", contó Ángel Manuel.

El actor de ascendencia mexicana Xolo Maridueña es quien da vida al nuevo héroe representado por un escarabajo azul. Se trata de un joven que accidentalmente se encuentra con una antigua reliquia de biotecnología alienígena que le da poderes sobrehumanos.

En el elenco también se incluye la participación de los mexicanos Damián Alcázar y Adriana Barraza. La cinta llegará a los cines el 17 de agosto y para presentarla también estuvo presente el copresidente y director ejecutivo de DC Studios Peter Safran.

"Blue Beetle es genuinamente fresco, una película de superhéroes totalmente única que ofrece una experiencia sin igual en el género. Es visceral y real", señaló Safran.