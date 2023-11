En Madero emiten recomendaciones para evitar robos durante el Buen Fin

El director de la Policía Municipal de Francisco I. Madero, Darío Calvillo Montoya, emitió algunas recomendaciones a la ciudadanía ante el incremento de la afluencia de las personas en la zona comercial y que se espera este fin de semana sea mayor por la campaña comercial del Buen Fin.

Dijo que si bien desde hace una semana que se activó el operativo de seguridad en coordinación con la Policía Civil de Coahuila (PCC) y la Fiscalía del Estado, no obstante debido a la gran aglomeración de personas, los ladrones pueden aprovechar para robarles sus pertenencias.

El jefe policíaco dijo que las situaciones más comunes es que los llamados farderos, aprovechen la situación para apoderarse de monederos o carteras, por lo que pidió que eviten llevar gran cantidad de efectivo y asegurarse de cerrar sus bolsas, portarlas al frente, así como tener mucho cuidado con las compras que hacen; es decir no olvidarlas, no perderlas de vista, no encargarlas con personas desconocidas y de ser posible ir acompañados.

En relación con el uso de los cajeros, recomendó también ir acompañados por alguna persona, principalmente no dejar solas a los adultos mayores que son los más vulnerables, eviten pedir ayuda a desconocidos, mucho menos comentar la cantidad de la que van a disponer y también asegurarse de que la bolsa o esté cerrada y la porte de forma segura para evitar que se las arrebaten.

Calvillo Montoya dijo que la semana pasada se reunieron con integrantes de la Cámara de Comercio para afinar detalles de las acciones de vigilancia, ya que El Buen Fin se realiza del 17 al 20 de noviembre, pero repitió que debido a que se encuentran en temporada de aniversarios ejidales y ante la proximidad de las fiestas decembrinas se registra un importante movimiento en la zona comercial, por lo que la vigilancia se extiende hasta el mes de enero.