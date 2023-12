En los Medios

Son muchas las cosas que todos guardamos solo para nosotros, cosas pequeñas para muchos, pero de gran significado en lo personal, atesoro como valor máximo el amor a mi familia y a quienes amo y aprecio, en ellos la comunión por la más bella de todas las fiestas, la fiesta brava, el regreso de ella a la Plaza México me llevó a ellas, de la fiesta puedo decir o argumentar a la manera de Francis Wolf que hay más de 50 formas de defenderla con una defensa justificada en el gusto personal, pero también en razonamientos producto de la reflexión que para su defensa hacen notorios pensadores, escritores y críticos como también la aceptación a la opinión de quienes se oponen a ella, a la ausencia de festejos se da cuando es posible el asistir a otras ciudades y ver cómo se vive la fiesta en ellas, las hay en las que se sigue en ortodoxia – me permito llamarla rayando en lo profano- la liturgia, como las hay a donde por diferentes motivos se permiten licencias no siempre del agrado de los que por décadas y por que no decirlo, de los que hemos estado ligados a la fiesta toda nuestra vida.

Confieso que en las páginas de mis libros leídos y releídos encuentro a tantos amigos entrañables, muchos de ellos ya solo en presencia espiritual y otros con la fortuna de su presencia física, confieso encontrarlos en la poesía de Gerardo Diego, de Benítez Carrasco, de Lorca, en un torero pasodoble, en las letras de Lara o en la voz de Camarón, Lola, Mercé, Poveda, Chavela, Sabina, Serrat, El Cigala, Sanz y tantos otros, confieso disfrutarlos en mi indispensable café en el que saboreo su cariño, confieso su presencia en el velo aromático de un buen puro y que la mezcla de sus olores me lleven a mi infancia, pero aún más que a solo un latido en mi corazón adonde habitan encuentre a mi gente amada, confieso que quisiera volver a un tendido de la mano de mi abuelo y siempre con mi hermano y ocupar nuestra barrera de sol, llegar a casa y que la abuela me recibiera con su pregunta ¿Quién se llevó la tarde? Confieso que respeto a quien no gusta de la fiesta, confieso, confieso que ¡soy taurino!

La anécdota

Me atraen las biografías de las grandes figuras del toreo, en el libro “Juan Belmonte matador de toros” de Manuel Chaves Nogales se relata la atesorada convivencia del maestro con un grupo de intelectuales de la época, de ahí un hecho que llamaba seriamente la atención de quienes coincidían con el trianero en algún viaje en el que algunas maletas de su equipaje estaban repletas de libros, la identificación entre gente del arte es muy frecuente y esta plagada de ricas historias, la historia del Maestro Belmonte muestra a un hombre que superó las adversidades desde las físicas y las económicas hasta de otra índole.

Las efemérides

Hoy haré referencia en primera instancia a un hecho histórico pues un día como hoy de 1945 se da la confirmación de alternativa del mostro de Córdoba Manuel Rodríguez “Manolete” en El Toreo de la Condesa de manos del gran Silverio Pérez y llevando por testigo a Eduardo Solorzano con el toro “Gitano” de Torrecilla al que cortó las orejas y el rabo, el matador Solorzano perchó con la corrida al irse al hule el Faraón de Texcoco y el confirmante, coincidentemente el maestro Luis Miguel Dominguín con quien rivalizara en los ruedos nace un día como hoy del año de 1926 en Madrid. También en un día como hoy de 1973 el maestro Curro Rivera confirma la alternativa en la misma tarde en la Plaza México a Pedro Gutiérrez Moya “El Niño de la Capea” y a Curro Leal. ¡Hasta la próxima!