Trascender, dejar huella y el recuerdo imborrable para la posteridad, eso logró Valente Arellano Salum, se cumplen 39 años de su alternativa, un padrino de lujo el maestro Eloy Cavazos en presencia de Miguel Espinoza "Armillita" otorgaba la alternativa al lagunero en la Plaza Monumental de Monterrey, la etapa como novillero de Valente fue brillante, eran tiempos en los que la fiesta contaba con tiempo y secciones especiales en los medios de comunicación, Valente logró la atención de aficionados y de no aficionados su presencia en los ruedos y diferentes esferas era bien recibida, logrando el difícil privilegio de la expectación y consolidándose como un fuerte imán de taquillas, tenía todo lo deseable en un novillero: presencia, alegría, expresión variada en los tres tercios y una tremenda conexión con los tendidos.Valente reavivó la fiesta, por desgracia por muy poco tiempo merced al infortunio, sus presentaciones en la Plaza México al lado de novilleros punteros de inicio de la década de los 80 ocasionaban llenos hasta el reloj, estableció pese a graves lesiones números récord de tardes, en alguna ocasión hasta de tres festejos en un día, ganó espacios que sin temor a equivocarme no se han repetido en los espacios de noticias y televisivos, por ejemplo ser entrevistado por Jacobo Zabludovsky en su noticiero en lo que se pude considerar algo especial dada la selectividad del periodista más influyente en nuestro país. La afición, aun aquellos que no habían nacido en su tiempo rinden homenaje a su recuerdo, dan muestra de cariño y reconocimiento como la Peña Taurina Valente Arellano, aficionados que llevan su nombre o que han bautizado a sus hijos con su nombre como el exnovillero Luis Miguel Montero, este es un pequeño recuerdo para un grande, para un valiente de la vida y de los ruedos, reza su pasodoble ¡Valente el valiente nacido en Torreón! El recuerdo cariñoso para sus padres el Ing. Valente Arellano, para su señora madre Sonia Salum y su hermana Salma.

La anécdota

Se guarda una memoria fílmica de Valente tomada por el Dr. Enrique Vázquez Legarreta, tomada en su casa en la ciudad hermana de Gómez Palacio, previa a una novillada en nuestra ciudad en la entonces Plaza de Toros Torreón, que hoy lleva su nombre; la tarde no fue la mejor y tal vez fue la ultima que toreó en su tierra. No era raro que se le viera a lo largo del bulevar Miguel Alemán corriendo enfundado en un terno y cubierto por trajes de plástico para provocar la sudoración, superó fracturas y cirugías de penosa recuperación de su rodilla, pero nunca perdió la afición ni el deseo de triunfo.

Las efemérides

Un día como hoy de 1923 cartel mexicano en Barcelona, el maestro Rodolfo Gaona concede los trastos al también mexicano Joselito Flores en presencia del diestro madrileño Juan Cecilio "Punteret" con toros de la Viuda de Soler. En 1928 se presenta en Béziers, Francia el maestro Fermín Espinosa "Armillita" junto a su hermano Juan y el español Antonio Sánchez. En 1934 se presenta como novillero en El Toreo de la Condesa el maestro Fermín Rivera padre del matador Curro Rivera.

En una tarde histórica el maestro Fermín Espinosa "Armillita" corta las orejas y el rabo a su segundo de la ganadería de Contreras, tras brindar al maestro Juan Belmonte nada menos que en la Maestranza de Sevilla, se cuenta que un buen grupo de aficionados saltó al ruedo para llevar a hombros en la vuelta triunfal para después regresar a sus localidades. En 1984 alternativa de Valente Arellano en la Monumental de Monterrey de manos del maestro Eloy Cavazos y por testigo Miguel Espinosa "Armillita" con toros de Mimiahuápam cortando una oreja al toro de la alternativa. En 1988 Julián López "El Juli" es el triunfador del Encuentro Mundial de Novilleros en Querétaro. ¡Hasta la próxima!

