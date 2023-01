En la UJED todo indica que habrá huelga

La huelga en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) es inminente y más con la postura que está asumiendo las autoridades de la rectoría, señaló Francisco Olivas Quiroga, titular del sindicato de Trabajadores y Empleados de la misma Universidad.

Durante la mañana de ayer jueves, trabajadores integrantes del STEUJED realizaron un plantón afuera del edificio central de la UJED para anunciar que todo indica que la huelga en la Universidad está a la vuelta de la esquina.

Explicó que falta menos de una semana para que concluyan las negociaciones contractuales entre las autoridades de la UJED y los sindicatos, y hasta ahora no existen avances ni para corregir lo que por ley ya tienen asegurados los trabajadores en contratos colectivos.

"Tenemos dos semanas en mesas negociadoras y no existe voluntad de la rectoría de solucionar las violaciones al contrato colectivo y esas no van a discusión, esas van a resolverse de forma inmediata porque son derechos de los trabajadores", dijo el dirigente sindical.

Contrataciones irregulares de la rectoría

Una de estas violaciones es la contratación irregular de plazas de confianza que está haciendo la rectoría con -dijo- un doble discurso, "dicen que no alcanza el presupuesto, pero siguen contratando gente de confianza y el rector dijo que va a seguir contratando a personal de confianza, eso es una provocación".

Otros temas que el STEUJED considera violación al contrato colectivo es el tabulador. Olivas Quiroga comentó que después del salario, el tabulador es parte fundamental para mejorar la percepción económica.

Y la rectoría ya les dijo que no existen recursos para ese tabulador sindical del STEUJED, pero, agrega el dirigente sindical, sí existe recursos para la gente de confianza porque la federación sí les garantiza ese dinero, pero no para los sindicalizados.

Por otro lado, con la entrada en vigencia del aumento del 20 por ciento al salario mínimo, el salario tabular de los trabajadores del STEUJED ya quedó rebasado.

El salario mínimo vigente actual es de cerca de seis mil pesos al mes y el salario tabular mensual de los sindicalizados en la Universidad es de cuatro mil 600 pesos. "Quedamos abajo y no hay voluntad de resolver ese problema", acotó.

A todo esto, se le suma que la rectoría no quiere capacitar a sus trabajadores y son los mismos empleados universitarios los que están pidiendo capacitación y la UJED no la hace.

Por último, está el tema de la contratación de seguros que por ley lo debe de hacer la rectoría pero ahora no lo quieren realizar.

"Si hoy fuera la fecha límite para decidir si vamos o no a la huelga, ésta sería inminente y queda solo hasta el miércoles para lograr acuerdos y la mesa de negociación que tendríamos este jueves se canceló porque no va a estar el rector, tal parece que no quieren llegar a arreglos", comentó.