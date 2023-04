En La Laguna de Durango, 297 trabajadores de la educación no fueron ubicados en sus centros de trabajo

Derivado del plantilleo que hizo la Secretaría de Educación de Durango, se detectaron a 297 trabajadores de La Laguna que no están ubicados en sus centros de trabajo. La plaza promedio cuesta 160 mil pesos al año por lo que las posibles afectaciones podrían ser de más de 47 millones 500 mil pesos.

En todo el estado se inspeccionaron físicamente 5 mil centros escolares y el resultado fue de 3,041 personas no ubicadas en sus lugares de trabajo.

El titular de la citada dependencia, José Guillermo Adame Calderón, dijo que a cada director de plantel se le pidió que con su firma indicara el personal que estaba asistiendo diariamente a trabajar, así como a aquellos individuos que aparecían en la nómina pero que no se presentaban a laborar.

“Esto es un hallazgo muy importante, esto (el plantilleo) en 30 años no se había realizado. Imagínate, la plaza promedio de la Secretaría cuesta 160 mil pesos al año, por eso las escuelas están sin vidrios. Ellos cobran, no están ubicados, no quisiera darle el mote de aviadores todavía, porque es personal no ubicado. ¿Qué características tiene?, nadie les firmó”, comentó.

El funcionario señaló que en la primera y segunda quincena del próximo mes de mayo de 2023, se van a suspender los pagos a través del cajero automático. Los 297 trabajadores pasarán a la modalidad de cheque y tendrán que acudir personalmente a la oficina de la Subsecretaría de Educación de la región Lagunera donde serán atendidos por un cuerpo de abogados. Deberán explicar dónde trabajan, qué funciones tienen, y para quién laboran y por qué no les firmaron.

“Lo que pasa es que tenemos que respetar los derechos de todo mundo, en el proceso de plantilleo pudimos haber tenido omisiones, pudimos haber teñido faltantes o alguna equivocación y no queremos ser injustos con nadie. Tenemos que escucharles su verdad, no podemos actuar jurídicamente hasta que tengamos la versión de ellos, que nos indiquen dónde están, qué funciones realizan y para quién trabajan”, detalló.

Una vez que concluyan estas diligencias, la Secretaría de Educación de Durango podría proceder conforme a la ley, según sea el caso.

En su visita a Gómez Palacio, el secretario dijo que las revisiones serán periódicas. “Si alguien conoce un nombre o a una persona que sepa que está cobrando sin trabajar, mándenselo a Ulises (subsecretario de Educación), nosotros no tenemos por qué estar aquí teniendo a nadie, ni parientes, ni amigos”, subrayó.

Estos hallazgos forman parte del reordenamiento administrativo de la Secretaría de Educación de Durango que inició hace tres meses con el fin de transparentar la nómina magisterial estatal y federal.