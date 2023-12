en la actuación

El talento lagunero dio bastante de qué hablar este año que casi termina en cuanto a la actuación se refiere.

Raúl Méndez, Carlos Ferro, Héctor Kotsitfakis, Roberto Ballesteros, Markin López y Mayra Hermosillo participaron en diversas producciones de la televisión o las plataformas como Vix+ y Netflix.

En este 2023, Raúl volvió con todo con grandes proyectos, entre ellos Senda prohibida y la obra Baño de Luna, que presentó en un teatro de Washington, Estados Unidos.

El actor nacido en Torreón estrenó en junio por Vix+, Senda prohibida, producida por Giselle González.

"Estoy orgulloso de presentarles este nuevo proyecto para todos los laguneros. Senda prohibida es una historia que viene a partir de la primera telenovela que pasó en México, en 1958", comentó en una charla que dio a El Siglo de Torreón.

En la trama, el nacido en Torreón encarna a "Federico Rubio", quien tiene un idilio con "Nora", (Ela Velden), una mujer muy inteligente y ambiciosa.

"Estuve cuatro meses de lunes a sábado metido en unos zapatos, en un traje ajustado, sombrero y corbata; yo estoy acostumbrado a andar con ropa suelta, así que cuando me cerraban la garganta con una corbata, para mí fue como la metáfora perfecta de lo que es 'Federico', un hombre encerrado en sí mismo, hermético y que no deja que sus sentimientos afloren. Mi trabajo lo conseguí realmente por medio de usar esta ropa de esa época".

En julio, Carlos Ferro no se quedó atrás y es que llegó a Las Estrellas, Vencer la culpa, de Rosy Ocampo, en donde el lagunero encarna a "Franco Beltrán".

"Estoy agradecido. Me siento afortunado de formar parte de esta producción. ¿Cómo le dices que no a Rosy Ocampo?, cuando me llamó para decirme del proyecto, todavía no me terminaba de explicar, cuando yo ya le había dicho que sí a todo", relató a esta casa editora.

Para el lagunero, meterse en los zapatos de "Franco" fue un enorme reto, pues no se parecía en nada a él.

"'Franco' es muy distinto a mí, no soy yo. Es muy cerrado y yo soy todo lo contrario, soy muy dicharachero, pero eso es lo bonito de nuestro trabajo... jugar a ser alguien distinto".

En ese mismo proyecto, Roberto Ballesteros participó como villano en la piel de "Everardo". El histrión de igual manera platicó con El Siglo y aprovechó para reafirmar que es lagunero 100 por ciento.

"No soy peruano. No sé de dónde sacaron eso, estaría orgulloso de serlo porque a final de cuenta somos latinos, pero no. La bronca es que te metes en Wikipedia y ahí sale que supuestamente nací en Perú, ya he intentado cambiarlo y se lo pasan por el arco del triunfo.

"Yo nací en Torreón hace muchos años y crecí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Empecé a prepararme como actor desde jovencito, en la universidad, en Bellas Artes, desde siempre me gustaba el teatro, la actuación", dijo.

Bastante orgulloso de ser lagunero, el histrión dio más detalles de su nacimiento en esta región, a la cual le echó bastantes piropos.

Para la actriz lagunera, Mayra Hermosillo, 2023 fue un año lleno de acción y es que se le vio en la película ¡Qué Viva México!; la serie, Las viudas de los jueves y además vino a grabar a Torreón la cinta Vainilla de la que ella es productora.

"Es un sueño, es un sueño!, es muy bonito como hacer familia, entender que las cosas se hacen colectivas y no son cosas de uno solo. Está basada (Vainilla) en mi historia, en mi infancia, en las mujeres con las que crecí y me hicieron ser lo que soy ahora.

" Lo siento como homenaje, constelación, es una locura, es una cosa que te imaginas, pero cuando entran muchas personas a creer y a recrear esa vida, hay otro punto de vista. Ahora las actrices que interpretan a mi familia las veo y digo, 'qué humanidad tenían, y yo solo veía como mucho juicio sobre ellas, y ahora las veo como seres humanos'", dijo en una charla con El Siglo de Torreón.

Markin López no se cansa de darle las gracias a 2023 porque fue un año en el que el trabajo no le faltó y en el que el amor le llegó.

"En el aspecto personal agradezco haber encontrado a una mujer con la que hasta ahora estoy muy contento y en el aspecto profesional no me ha faltado chamba. Estoy logrando escoger mis proyectos y eso es algo que no me había pasado. Agradezco estar vigente", contó en un encuentro que tuvo con este diario frente al Ángel de la Independencia, ubicado en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.

Markin realizó este año las telenovelas Cabo y El Maleficio, que continuará en 2024, año en el que también volverá al teatro y con una nueva temporada de Vecinos.