En julio se estrenará tercera entrega de John Wilson

La tercera y última temporada de la docuserie de comedia original de HBO, How to with John Wilson, se estrenará el 28 de julio en el Canal HBO y la plataforma HBO Max.

En esta entrega, el documentalista John Wilson continúa su sincera misión de autodescubrimiento, exploración y observación mientras filma las vidas de sus compatriotas neoyorquinos e intenta dar consejos cotidianos sobre seis nuevos temas engañosamente simples y tremendamente aleatorios.

Sobre la base de la segunda temporada, los episodios toman giros inesperados, mientras John navega por un nuevo conjunto de temas que incluyen: cómo encontrar un baño público, cómo hacer ejercicio y cómo limpiarse los oídos.

“John ha cambiado la forma en que vemos el mundo y la forma en que pasamos nuestros días. “How To” es tan singular como lo es John, lo descubre todo sin mostrarse nunca. Estamos muy agradecidos por cada temporada de esta comedia increíble”, dice Amy Gravitt, Vicepresidente Ejecutiva de Programación de Comedia de HBO y HBO Max, en un comunicado.