En el último trimestre del año se registra mayor actividad textil

Para los empresarios del ramo textil, el último trimestre del año es el de más actividad por lo que se tiene la posibilidad de ofrecer "en este momento" ya sea empleo o capacitación a quienes perdieron su trabajo por el cierre de la maquiladora Carhartt.

A decir de la presidenta de Durango Textil Asociados (Dutexa), Iris Aragón, dado que las personas que ahí laboraban se dedican a lo mismo, ha habido movilidad entre los talleres y las maquiladoras. En ocasiones los trabajadores se capacitaban en los talleres y se iban a Carhartt; sin embargo, ahora que se quedan sin empleo, hay posibilidad de que sea a la inversa ya que tienen una habilidad que se requiere en este sector: saben usar la máquina de coser.

"Nosotros ahorita por el cierre de año tenemos muchas oportunidades, muchas vacantes, tal vez no todas las que se van a ocupar pero sí es una cantidad importante", indicó.

Por lo que dijo que hay una oportunidad en este sector, para el que este año ha sido bueno.

"Si le sumamos a lo que normalmente tenemos, tuvimos también el proyecto de uniformes, no todos participamos pero quien lo haya hecho, era un trabajo extra que no estaba a lo mejor en la agenda y ya es un extra que le sumaron. Las empresas que no participamos en ese proyecto estamos teniendo el cierre de año con el trabajo que normalmente tenemos. Para nosotros los textileros los últimos tres, cuatro meses del año son muy buenos", indicó.

Y dijo que este último trimestre representa un aumento en la producción de las empresas, por lo que están en posibilidad de que puedan tener más mano de obra disponible "en este momento".