Buen día, estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Antes que nada, desearles un muy feliz año 2023, sobre todo con salud y muchas buenas rondas de golf. Como ya se los había mencionado algunas semanas atrás, este domingo primero de enero de 2023, entraron ya en vigor algunos cambios a las Reglas de Golf, algunos de estos cambios ya los mencionamos antes de que entraran en vigor, el día de hoy recordaremos los principales cambios y algunos más.

Uno de los cambios se refiere a las competencias con hándicap, con el uso de la tecnología y del uso del World Hándicap System, ahora serán los comités los encargados de asignar el hándicap a cada jugador, y los jugadores ya no serán penalizados por jugar con un hándicap incorrecto, como lo era antes de este cambio. Palo dañado durante la ronda: ahora si un palo es dañado durante la ronda, mientras no sea por abuso excesivo del jugador, podrá sustituirlo, repararlo o seguir usándolo en esas condiciones, cuando anteriormente solo podía repararlo con las mismas piezas o seguir usándolo dañado, solo se podía sustituir mediante una regla local.

Bola movida por causas naturales: si una bola se mueve por causas naturales y cambia de área del campo o fuera de límites después de ser dropeada, colocada o recolocada, ésta deberá ser repuesta a su posición original, anteriormente se jugaba desde su nueva posición. Procedimiento de alivio en línea hacia atrás, como cuando declaramos una bola injugable o alivio de área de penalidad y elegimos ésta opción, nuestra área de alivio en la línea será de toda la circunferencia del palo, 360 grados medidos desde el punto de referencia de la línea, cuando anteriormente era de medio circulo, es decir, 180 grados.

Bola incorrectamente sustituida: anteriormente, si un jugador sustituía una bola cuando no lo tenía permitido por una regla, la penalidad era de dos golpes o penalidad general para el efecto de match play, ahora cambió a un solo golpe de penalización, por lo que en match play ya no sería pérdida del hoyo. Estos son algunos de los cambios más significativos, además de la nueva regla 25 para jugadores con alguna discapacidad, esto para no tener que adoptar alguna regla local, que en cuanto estemos mas familiarizados con ella, se las daremos a conocer.

Recordemos que el estudio y análisis de la reglas de nuestro deporte, se encuentran en constante cambio, siempre con el fin de simplificarlas y adaptarlas a los tiempos modernos de manera inclusiva para todos (as) los jugadores. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues, recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.