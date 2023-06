Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. El día de hoy hablaremos de una de las preguntas que a mí en lo personal me hacen mucho, en cuanto al tema de Reglas, ya sea en una competencia o vía telefónica y es la Regla 9.4 (Bola levantada o movida por el jugador) Yo le agregaría y/o su caddie. Para no adentrarnos ni copiar exactamente lo que dice la Regla, haremos un resumen. Siempre que una bola este en JUEGO y sin que una regla nos permita levantar o mover una bola, como por ejemplo, sería levantarla para tomar un alivio y el jugador la levante o realice alguna acción y ésta resulte en que la bola se movió, así sean acciones accidentales como por ejemplo con un swing de práctica, al quitar impedimentos sueltos, se me cae el palo y éste mueve la bola, con excepción del Green. El jugador será penalizado con un golpe y deberá recolocar su bola en su posición original, de no recolocarla en su posición original, el jugador será penalizado con dos golpes, salvo algunas excepciones que contempla la Regla, cuales a continuación se las menciono.

EXCEPCIONES, en las que no tendría una penalidad, acciones o movimientos razonables accidentales para encontrar o identificar una bola, ejemplo, buscándola en pasto alto o levantarla para identificarla, que se mueva accidentalmente en Green, por ejemplo, al hacer un swing de práctica o al colocar el putter detrás de la bola, al marcar la posición ya sea en Green o al tomar una alivio, al medir el área de alivio, al mover obstrucciones movibles, como pudiera ser al mover una rastrillo una botella de agua etc. Si la bola reposa sobre una obstrucción movible, por ejemplo, una toalla o bolsa de plástico, sobre o recargada en el equipo del jugador o de algún otro, entonces si la bola se mueve por algunas de estas acciones el jugador no será penalizado.

¿Qué pasa en el área de salida en esta área si el jugador todavía no hace un golpe o intenta hacerlo? No habrá penalidad si la bola es movida accidentalmente como pudiera ser al hacer un swing de práctica o al colocar el palo detrás de la bola, ya que la bola todavía no está en juego. Estas son quizás, las acciones más comunes por las que una bola es movida. Espero y las hayan entendido y de esta manera nos quede más claro cuando sí hay una penalidad por mover accidentalmente una bola y cuando no. Esto va depender mucho del área del campo donde ocurrió dicho movimiento. Si alguien esta interesado en aprender más sobre las Reglas de golf, los invito a unirse al grupo de Facebook USGA Reglas de Golf en Español, donde encontrarán preguntas, vídeos y fotografías con distintas situaciones de Reglas y sus respuestas.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.