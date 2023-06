Buen día estimados amigos golfistas de la Comarca Lagunera espero y se encuentren bien. Se llego la hora del tercer Major del año este fin de semana, que por tradición tiene como ronda final el día del padre a si es que señoras e hijos festejen a papá viendo la ronda final del 123° U.S. Open desde Los Ángeles, California, en el añejo campo de Los Ángeles Country Club, que se estableció en 1911 y que a lo largo de todos estos años le han realizado varias modificaciones diseñado por George C. Thomas Jr., William P. Bell; campo de 7,262 yardas par 70 que consta de 3 pares 5, 10 pares 4 y 5 pares 3 entre ellos el hoyo 11 par tres de 290 yardas. Campeonato organizado por la USGA al igual que todos los U.S. Opens, por lo que veremos un campo complicado como lo suele presentar siempre la USGA quien manda desde un año antes a su equipo de agrónomos para ir preparando los campos para los diferentes campeonatos que ellos organizan, veremos un campo con fairways angostos, roughs densos y crecidos, greens muy rápidos y sobre todo banderas muy complicadas y muy cargadas a las orillas como le gusta a la USGA. Torneo cuenta con una bolsa histórica a repartir entre los jugadores de 20 millones de dólares, y donde para este año contara con la participación de nueve jugadores latinos de cuatro países, una cifra importante solo superada en 2021 con 10, siendo México este año quien más jugadores aporta al campeonato con tres, que ya hablamos de ellos la semana anterior ellos son el de Reynosa Abraham Ancer, el tapatío Carlos Ortiz y el Amateur Omar Morales, mientras de Chile estarán Joaquín Niemann, Mito Pereira, de Argentina Emiliano Grillo y Mateo Fernández de Oliveira, y por último los colombianos Sebastián Muñoz y Nico Echavarría. Les podría casi asegurar que por las condiciones en que la USGA presentará el campo, los scores no serán de muchos golpes bajo el par del campo, pero sí que será un gran torneo en el que todos los que amamos este deporte estaremos muy pendientes y entretenidos viéndolo. Suerte a nuestros tres representantes que estarán compitiendo, hay que recordar que tanto para Ancer como para Ortiz en los últimos años no han tenido buenos resultados, ojalá este año sea mejor y que gran experiencia para nuestro jugador amateur, y sobre todo de gran aprendizaje para él, se hablan cosas muy buenas de este joven a quien tuve la fortuna de verlo jugar hace apenas unos meses atrás en la calificación para el México Open en Campestre Monterrey, suerte y arriba México.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las mediadas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues, recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.