Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Que noticia la que se dio conocer el martes por el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, donde se llega a un acuerdo o alianza entre el LivGolf, el DP World Tour y por su puesto la organización que él preside que es el PGA Tour. Aun no se conocen bien cuáles son los acuerdos ni las condiciones de dicha alianza, sin embargo ya hay reacciones de todo tipo en todas las redes sociales que van desde jugadores, comentaristas y público en general. Sin duda, uno de los más molestos es el neoirlandés Rory McIlroy, quien siempre estuvo en contra de la famosa liga auspiciada por Arabia Saudita y quien se dice rechazó una oferta de dicho circuito, la cual era de 100 millones de dólares. Recordemos que tanto Tiger Woods como Rory, fueron o son quienes más criticaron esta liga y hace apenas unos días el mejor golfista de todos los tiempos y a unos días de su torneo, el Memorial Jack Nicklaus, también criticara a dicha liga.

Este anuncio se da a unos días del tercer Major del año, el US Open, que habrá de jugarse el próximo fin de semana en Los Ángeles, California. Este torneo y como ya es costumbre, juega su ronda final el domingo del Día del Padre y que para este año contará hasta el momento, con tres jugadores mexicanos: Abraham Ancer, quien obtiene su lugar por su posición en el ranking mundial, mientras el también profesional tapatío Carlos Ortiz, lo hace por ganar uno de los varios torneos clasificatorios. El tercer jugador es Omar Morales, jugador amateur quien actualmente se encuentra becado y jugando para la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) también por ganar una clasificación. Otro mexicano también clasificado, pero para jugar el Senior US Open, es el de Ciudad Juárez, Javier Quevedo, profesional ya desde hace algunos años y mayor de 50 años, al que muchos golfistas de aquí de la Laguna, tenemos el gusto de conocerlo al ganar también una clasificación. Esto además en US Open de Damas, tenemos también ya calificadas por lo pronto a dos jugadoras profesionales: Gaby López, por lugar en ranking, mientras María Fassi por ganar una clasificación. Bueno, esperemos buenos resultados de todos y todas ellas y se sigan incorporando jugadores y jugadoras de México a los diferentes US Opens tanto a los de profesionales como a los amateurs todos ellos organizados por la USGA. Suerte a todos y todas ellas, vamos México, y a esperar más anuncios sobre esta alianza de las diferentes ligas de golf a nivel mundial.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos