Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. El día de hoy hablaremos de un tema que viene sonando ya muy frecuentemente en las competencias de jugadores de alto nivel, como profesionales, jugadores scratch o de elite, también a nivel amateur y ésta podría entrar en vigor en uno o dos años más y sería por medio de una regla local, que estaría en efecto en estas competencias, y es la de que estos golfistas jueguen con una bola de golf de vuelo regulado, o sea, que vuele menos distancia a las bolas con las que ellos juegan hoy en día y que también nosotros podemos adquirir y usar.Este tipo de bolas ya existe, se fabrica y vende para tees de práctica que no tienen mucha profundidad, y a continuación les explico el motivo.

La tecnología en nuestro deporte ha crecido y evolucionado demasiado en cuanto a las bolas, palos, aparatos tecnológicos que miden la velocidad de swing, la velocidad y sping de la bola, como lo es el famoso trackman. Esto, aunado a que dichos jugadores son mas atléticos y se preparan más físicamente para alcanzar la mayor velocidad en su swing de golf y es por este motivo que las distancias de los campos de golf ya les quedan cada vez más cortas y los nuevos campos se diseñan muchas veces en base a estos jugadores que realmente en el mundo del golf no son mayoría. Además de la distancia, hay que ponerles más grado de dificultad al campo con fairways muy angostos, demasiados bunkers, áreas de penalidad y greenes con demasiado movimiento. Quienes sufren las consecuencias de todas estas modificaciones y mayores distancias a los campos, son los jugadores promedio, que es la gran mayoría de los jugadores activos a este deporte que tanto nos gusta y nos apasiona. Se dice en estadísticas, que el promedio de hándicap mundial de jugadores amateurs es de 18 de hándicap, entonces es realmente frustrante para un jugador promedio jugar en estos campos ya que sus scores son muy altos y a veces lejos de ir a divertirse, van a sufrir y son estos golfistas, los jugadores promedio los que mantienen y más rondas juegan en dichos campos y no los jugadores profesionales. Todo esto es verdad, es realmente impresionante las distancias que alcanzan en la actualidad como pegar hierro 8 a 200 yardas de distancia y prácticamente alcanzan los hoyos pares 5 en dos golpes. Es muy raro el campo donde no lo alcancen, y pares 4 de un solo golpe, por lo tanto es muy probable que los fabricantes de bolas de golf tendrán que diseñar y fabricar bolas para estos jugadores de gran nivel, además de las convencionales que todos conocemos, creo yo que la medida es adecuada porqué esto es muy cierto y será en beneficio de los jugadores promedio de golf, Y tú en lo personal ¿Qué opinas de este tema? Me gustaría saber su opinión.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.