Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. El día de hoy hablaremos de la importancia de siempre tener bien marcado nuestro campo de golf dentro del libro completo de Reglas de Golf, en el apartado de procedimientos. Del comité, nos dan algunos consejos y recomendaciones de cómo marcar nuestro campo y tenemos que tener bien definidos nuestros fuera de límites todo el año. Si es con estacas, estar revisando que estas estén clavadas y derechas, si son cuadradas o rectangulares con una cara plana hacia adentro del campo, de preferencia a no más de 20 metros una de la otra. Que alrededor de estas, esté bien cortado el pasto o maleza, de manera que se pueda tirar un hilo de estaca a estaca en su parte inferior pegada al suelo por la parte interior al campo. Si el fuera de límites está delimitado por una línea, cuidar que esta, esté siempre visible y de preferencia no muy ancha. Si lo delimita el borde de un camino o calle, que esta esté bien limpio en su borde. Si está delimitado por alguna cerca, malla o barda, igual que las orillas estén libres de maleza y con sus postes bien puestos verticalmente. A todos estos objetos, se le llama objetos de límite.

Seguimos con la áreas de penalidad. Si bien es cierto es difícil o costoso tenerlas delimitadas con pintura todo el año, para los torneos sí es muy importante, pero si es importante que todo el año cuenten con sus estacas ya sea rojas o amarillas, dependiendo del área de penalidad. Las reglas nos recomiendan, que se ubiquen donde inicia la depresión del terreno. Si se tienen zonas de juego prohibidas dentro del campo, lo recomendable es marcarla ya sea con estacas o pintura azul, para proteger plantaciones jóvenes por ejemplo de árboles, se pueden marcar con un moño de cualquier color en su tronco. Los terrenos en reparación de preferencia con pintura blanca, si no se tiene, se pueden poner pequeñas estacas o varillas con alguna cuerda delgada. Es importante mencionar también en nuestras reglas locales, cuáles son objetos integrantes, como pudieran ser muros de contención o muros de áreas de penalidad. Los búnkers tienen que estar bien definidos en sus bordes y tratar que no exista arena desbordada alrededor de ellas ni pasto o maleza en el interior. Cuando un green no puede ser definido por su altura de corte como pudiera ser un green provisional, lo recomendable es marcar el contorno con línea de pintura verde. Esos serían algunos consejos para la buena marcación de un campo. Para los golfistas es muy agradable y satisfactorio jugar en un campo bien marcado y delimitado en todas sus áreas, además evitará mucho conflictos entre los jugadores. Toda esta información de cómo está marcado el campo, debería de estar publicada en la tarjeta de score.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.