Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Fin de semana de golf con el segundo Major del año, el PGA Championship, donde como en todo Major, estarán los mejores jugadores del mundo, sin importar al tour al que pertenecen y con la ausencia de Tiger Woods desde Oak Hill, campo que ha sido sede de muchos eventos tanto de Majors como fechas del PGA Tour en Rochester New York, donde se espera un clima frio y con algo de lluvia. El campo ha sido rediseñado en varios de sus hoyos en la última década, un campo de mucha dificultad y que para este año al parecer jugara con un rough muy alto, el cual hace que el impacto, vuelo y efecto de la bola en muchas ocasiones no sea el más óptimo y muchas veces hasta desconocido por el jugador y con faiways angostos. Torneo que data desde 1916 y que tiene como reconocimiento al campeón la Copa Wanamaker, siendo este el trofeo de mayor tamaño de los cuatro grandes del año, donde estará participando nuestro mejor jugador mexicano, Abraham Ancer, que por cierto, es en este torneo donde el de Reynosa ha sido más constante refiriéndose a los Majors, con dos Top 10 de forma consecutiva en 2021 y 2022. Esperemos y este año no sea la excepción.

Además de Abraham, los jugadores latinoamericanos que estarán en tan importante evento son: Los chilenos Joaquín Nieman y Mito Pereyra, los argentinos Emiliano Grillo y Nico Echavarría. Recordemos que este evento tiene como campeón defensor al estadounidense Justin Thomas quien en 2022 se coronó campeón en desempate en el campo de Souther Hills. Sin duda, un gran fin de semana de golf que no hay que perderse y como siempre deseándole a nuestro jugador mexicano, el mayor de los éxitos.

En el ámbito nacional, este fin de semana arrancan los Nacionales CONADE, antes llamada Olimpiada Nacional en Cuernavaca, Morelos donde el golf juvenil estará compitiendo en el campo del Paraíso Club de Golf, en el que se darán cita los y las mejores jugadores nacionales del país. En este torneo, no compiten ni por su club ni por su zona geográfica, si no por su estado. Esto será del 20 al 24 de Mayo, donde tendremos jugadores locales calificados representando a Coahuila. Suerte para todos ellos y allá nos vemos.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues, recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.