Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. La próxima semana se estará jugando del 20 al 24 de abril en la Perla del Pacífico, en Mazatlán, Sinaloa, la edición LXII del Campeonato Nacional Interzonas Lorena Ochoa, para ser más específicos en los campos del Cid Golf and Resort y Estrella del Mar. Este es sin duda, el Torneo Nacional Infantil y Juvenil más importante de nuestro país, donde estarán los y las mejores jugadores (as) calificados de cada una de las zonas geográficas de México, la cual está dividida en 7. Estas son, la Asociación de Clubes de Golf del Norte a la cual pertenece la Comarca Lagunera. La Asociación de Golf del Sur, Asociación de Golf del Sureste, Asociación de Golf del Valle de México, Asociación de Golf Zona Pacífico, quien será el anfitrión en esta edición, Golf Amateur de Occidente (GADO) y Golf Zona Centro.

Recordemos que en la edición anterior, la Zona Norte fungió como anfitrión en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y se alzó con el título, por lo que será en esta etapa el campeón defensor. Dentro del equipo representativo de nuestra zona, se encuentran 7 jugadores (as) laguneros, seis de la Academia Tigers del Campestre Torreón, en la rama varonil, Pavel Vladimir Casas Navarro quien acaba de coronarse bicampeón del Torneo Anual de Semana Santa en Campestre Gómez Palacio, con un acumulado en 54 hoyos de 4 golpes bajo el par de campo, así como Iván Francisco Villaseñor Salas, ambos en la categoría 18 y menores. Reda Patricio Safa Grajeda en la categoría 15 y menores, Mauricio Mijares Lugo en la de 8-9 años, mientras que en la rama femenil son Regina Jiménez Jardón y Montserrat Barriada Sáenz en la categoría 1213 años y en la de 7 años y menores de Azul Talavera, Amalia Magaña Pérez.

Será un torneo, en el que tendremos la fortuna de estar presentes como oficial de reglas por segundo año consecutivo, y en el cual también tuve la fortuna de participar como jugador en mi etapa de infantil juvenil. Esperemos y nuestra Zona vuelva a lograr el campeonato como el año anterior y así recupere el lugar que por muchos años tuvo, en los 70’s, 80’s y 90’s, donde nuestra Zona era la más fuerte y prácticamente invencible. Suerte para toda nuestra Zona y el mayor de los éxitos y muy en especial para nuestros (as) jugadores locales de la Comarca Lagunera.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.