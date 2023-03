Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Nos llegó ya la Primavera a nuestra Comarca Lagunera, época donde los campos de golf tanto locales como de todo nuestro país empiezan a reverdecer, época ideal para airear o picar, ya sea todo el campo o nada más los greenes, práctica que es muy recomendado hacer para tener un mejor pasto y una superficie más blanda. Además, esto genera oxígeno para las raíces del pasto, el cual es de gran beneficio para la planta. Se recomienda hacer por lo menos dos veces por año, durante la Primavera y antes del Otoño, algo que definitivamente a los golfistas no nos gusta y hasta nos molesta, pero al cabo de dos o tres semanas, vemos los beneficios de dicho trabajo de mantenimiento, sin embargo es muy necesario, y para cuando un campo de golf se encuentra en estas condiciones, existe un modelo de regla local que se puede o se debería poner en efecto por los clubes. Campos de golf y comités, cuando un campo se encuentra en tales condiciones, este modelo se encuentra en el libro de Reglas del Golf en el apartado de procedimientos del comité, en los diferentes modelos de reglas locales y es el Modelo E-4, la cual nos dice que si la bola de un jugador reposa o toca un agujero de aireación y la bola se encuentra en el área general, el jugador podrá tomar alivio de acuerdo a la Regla 16.1b dropeando la bola, en el punto de alivio más cercano más un palo sin acercarnos al hoyo. Si la bola quedara en reposo en el mismo u otro agujero de aireación, el jugador puede tomar alivio nuevamente. Si la bola reposa dentro de green, el jugador puede tomar alivio de acuerdo a la Regla 16.1d que es colocando la bola en el punto de alivio más cercano inmediato, sin acercarse al hoyo. Dicho punto puede estar dentro de green o en el área general, esta regla local no nos da alivio por stance del jugador, ni por línea de juego en el green. Recuerden solo si la bola reposa dentro del agujero de aireación o lo toca, sin duda la Regla 16 es una de las reglas a las que más recurrimos los jugadores (as) en todas nuestras ronda, ya sea ordinarias o en competencia, por lo que yo les recomendaría le dieran una leída, ya que es la regla que nos da alivio por condiciones anormales del campo, incluyendo obstrucciones inamovibles como por ejemplo son los caminos para carritos, condición de animal peligroso, y bola enterrada por su propio impacto, por eso es importante que todo golfista conozca dicha regla.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las mediadas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.