Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Gran victoria del mexicano de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer, el fin de semana pasado en el Saudí International del Asian Tour, torneo que ganó de punta a punta y que otorga puntos para el ránking mundial, que lo hizo ascender en su posición del lugar 37 al 26, algo que sin duda lo ayudará bastante para tener acceso a los torneos Majors de este año. Recordemos que al igual que el tapatío Carlos Ortiz, ambos jugadores pertenecen ya desde el año pasado a la nueva liga de golf LIVGolf, por lo que para todos los jugadores de esta liga, será complicado acceder a puntos del ránking mundial, ya que los eventos de esta liga que aún no empieza la temporada y no los otorga, por lo que será más difícil acceder a ellos. Dicha liga anunció esta semana, la firma también de los latinos, el colombiano Sebastián Muñoz y el chileno Mito Pereyra, por lo que prácticamente dicha liga de golf tiene ya a casi todos los jugadores latinoamericanos. Recordemos también que el año pasado, el también chileno Joaquín Neiman firmó con ellos y el PGA Tour se ha quedado sin elementos de renombre, quizás con la excepción del argentino Emiliano Grillo.

Los problemas, declaraciones, demandas y pleitos entre ambas ligas siguen y seguirán, sin duda todos estos jugadores latinos firmaron pensando más en su beneficio personal que en el del golf de nuestra región y su país, ojalá y no me equivoque, pero mucho les costó a todos los países de Latinoamérica tener un torneo avalado como el PGA Tour Latinoamérica, como que para que éstos se olviden de sus orígenes y de las oportunidades que les dieron esos tours. Todos los jugadores hechos y formados en este y otros tours inferiores al PGA Tour , para que venga otra liga y con una buena oferta económica para ellos, se los lleve ya como jugadores de renombre cuando a ellos (LIVGolf) no les costó prácticamente nada formarlos.

Solo espero y las decisiones de estos jugadores latinos no dañe o perjudique al PGA Latinoamérica y a otros Tours inferiores, ya que esto sería un gran retroceso para nuestro golf latinoamericano y mexicano, que tanto queremos, y sigo y seguiré pensando que el PGA Tour es y será mejor.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.