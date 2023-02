Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Otra vez el jugador profesional ex del PGA Tour y ahora del LivGolf, Patrick Reed, se ve envuelto en una controversia polémica de reglas como ya es costumbre en él, quien además tiene fama de ser muy mañoso en este tema, por no decir algo tramposo.

Fue durante la ronda del día domingo del Hero Dubai Desert Classic en Dubai, para ser más específicos en el hoyo 17 del Emirates Golf Club, al golpear su tiro de salida hacia un área de palmas y su bola se incrustó en una parte alta de una de ellas. Con la ayuda de unos binoculares, Reed asegura que ha identificado su bola por las marcas que él mismo puso en ella, ya que siempre marca su bola de la misma manera, información que compartió con el Oficial de Reglas, quien también vio dichas marcas con la ayuda de los binoculares en la bola que Patrick aseguraba era su bola, por lo que por regla, podría tener el beneficio de declararla injugable bajo la Regla 19 al ser identificada al 100 por ciento, bajando el punto al suelo de donde reposa la bola en el árbol o palma y de ese punto, aliviarse dos palos lateral o en línea hacia atrás del punto de referencia y la bandera, además de golpe y distancia regresando al tiro anterior todas estas con un golpe de castigo, ya que si la bola no puede ser identificada, la única opción para el jugador es jugar otra bola bajo golpe y distancia con un golpe de penalización ya que es una bola perdida.

Todo iba bien de acuerdo a las reglas, hasta que apareció un video en redes sociales al parecer de la televisora del evento, que dio a conocer una toma en video donde efectivamente la bola de Reed se incrustó en una palma, pero no en la misma palma donde el jugador aseguró que identificó su bola.

De esta manera, quedó claro y demostrado que esa bola no era la de Reed, por lo que otra vez tomó ventaja de la situación, sin embargo, el Oficial de Reglas estuvo en lo correcto ya que el creyó en la versión del jugador, quien al parecer otra vez no fue honesto como es costumbre en él.

La bola con la que Reed juega, es una marca de bola muy común y la forma en que la marca es muy usada por muchos jugadores en todo el mundo con puntitos y una raya para alinearla en el putt, y no es nada extraño encontrarse bolas de esa marca y marcadas de la misma manera en cualquier campo de golf, por eso mi recomendación al ponerle una marca a tu bola, hazlo de una manera diferente.

Por ejemplo, con tus iniciales o tu nombre, ya que mucha gente le pone puntitos, es por esto y muchas otras situaciones controversiales, por las que el estadounidense es muy poco querido por los aficionados y muchos de sus compañeros profesionales. Se dice que es el campeón del Masters menos ovacionado en la historia de este torneo, y esto es debido a la mala fama que el mismo se ha creado.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues, recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.