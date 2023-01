Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Como ya lo habíamos mencionado en este espacio, que este primero de enero del presente año, entró en vigor una serie de cambios a las Reglas del Golf y se añadió la Regla 25, para jugadores con alguna discapacidad. De esta manera, el golf se convierte quizás en el primer deporte inclusivo en el mundo ya que con esta Regla de la cual hablaremos un poco hoy. Jugadores con alguna discapacidad podrán competir con jugadores que no cuentan con ninguna discapacidad y gracias a esta Regla la competencia será más justa para ellos. Dicha Regla, cuenta con seis puntos dentro de ella donde se contemplan algunas de las discapacidades más comunes. El punto uno nos habla de la visión general y propósito de esta Regla, donde además se nos nombra las discapacidades que cubre esta Regla, como lo son: jugadores ciegos y con cierta deficiencia visual, jugadores amputados con deficiencias en extremidades, jugadores que usan algún aparato de movilidad asistida y por último, jugadores con discapacidades intelectuales.

El día de hoy, les daré algunos ejemplos de comparación de algunas acciones o situaciones que para un jugador que no tiene ninguna discapacidad, serían una penalidad para un jugador con alguna discapacidad no la habría. Estos serían algunos ejemplos: un discapacitado visual además de un caddie, puede tener ayuda de un asistente, para tomar su stance, alinearse antes de un golpe y para pedir y recibir consejo, el caddie o asistente puede pararse atrás de la línea de juego, el jugador ciego puede tocar la arena en un bunker tanto atrás o delante de la bola o al hacer su back swing, el asistente o caddie también puede levantar la bola sin autorización del jugador, dropear, colocar o recolocar la bola, y para un jugador sin ninguna discapacidad todas estas acciones le causarían penalidad, mientras para un ciego o discapacitado visual no. Por ejemplo para un jugador amputado, él puede anclar el palo de golf a cualquier parte de su cuerpo, puede ser asistido por cualquier persona para colocar, recolocar o dropear una bola, inclusive puede recolocarla ya sea usando la mano o usando cualquier otra pieza de su equipo, mientras para jugadores sin discapacidad estas acciones tendían una penalidad. Estas son solo algunas de las acciones permitidas para ellos, poco a poco nos iremos empapando más en la Regla 25 y se los daremos a conocer. Los invito a ver los videos en la página de la USGA tanto de esta regla como de muchas otras más.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.