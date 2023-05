En Durango, Grupo Vida y Buscadoras de Nuevo León logran reencuentro de joven desaparecido con su familia

Gracias a la coordinación que existe entre grupos de buscadoras en el país con el colectivo Vida, fue posible localizar a un joven del estado de Durango que se encontraba como no localizado desde hace más de seis años.

Silvia Ortiz, vocera de Grupo Víctima por sus Derechos en Acción (Vida), detalló que fueron las Buscadoras de Nuevo León las que ubicaron en situación de calle a Héctor, quien les refirió que era originario de Durango capital y les proporcionó algunos datos de su familia, a quien no veía desde hacía más de seis años.

Debido a que el hombre presentaba una herida en su pie izquierdo, como de un machetazo, la cual ya se encontraba infectada, incluso con gusanos, fue trasladado a una institución de salud para atención.

“Como saben que también trabajamos con Durango me habla la compañera Lourdes Huerta, me dice: ‘tenemos a una persona que dice que es de Durango y que tiene seis años sin ver a la familia’, y me pasa la dirección y todo. Yo no lo reconocí como persona que buscamos nosotros como Grupo Vida”.

Sin embargo, Ortiz se comunicó de forma inmediata con Claudia Calvo, titular de la Unidad de Desaparecidos en el Estado de Durango, quien atendió su llamado.

“Ella andaba en unas tareas de búsqueda, y le digo: ‘hay esto, pásame la dirección’ y ahorita vamos me dijo… llegó al lugar, y dijo que efectivamente, me mandó todos los datos, pero no tenía denuncia por desaparición”, detalló.

De la información proporcionada, la vocera de grupo Vida le reenvía a las Buscadoras de Nuevo León, para que hicieran contacto con la familia y hacer posible el reencuentro.

Fue entonces que la familia viajó a la capital, mientras tanto, las buscadoras se quedaron a su resguardo. “Son varios, son muchos”, dijo Silvia Ortiz, al referirse a la colaboración que han tenido con otros grupos para lograr el reencuentro con sus familias. Sin embargo, ninguno del grupo Vida.

De las personas que se han logrado localizar de forma coordinada, se han encontrado en situación de calle, en hospitales y algunos, fallecidos. “Nos pasamos información entre nosotros, si sale positivo se hace el trabajo correspondiente”, explicó.

Ortiz también destacó la disposición de Claudia Calvo de trabajar, pese a no encontrarse en horario de oficina, “si fuera otro que ya conocemos, hasta el día siguiente y a ver, ella se movió en ese momento”, recalcó.