En disputa, sindicato de Salud y titular de SSD

Francisco Segovia, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Salud señaló que la actual titular de la SSD no autoriza pagos a empleados con patologías crónicas degenerativas y que se les complica poder asistir a laborar; Irasema Kondo Padilla aclaró que se trata de apoyar a los trabajadores pero que no se abuse de estos servicios.

El dirigente sindical comentó que mucho personal tiene una patología crónico-degenerativa que les imposibilita trabajar y se hace la gestión ante la autoridad para que se le mantenga el salario.

Reconoció que hace 12 años existe un acuerdo donde la Secretaría autoriza todas las gestiones que realiza el sindicato en este sentido, pero ahora la titular de Salud solo autoriza el 20 por ciento de las gestiones presentadas.

"Por eso pido a la Secretaría de Salud la sensibilidad y lado humano, no mentimos con estas solicitudes, tenemos en el sindicato un equipo especializado que se encarga de las valoraciones".

"También pedimos al ISSSTE la patología de cada caso y queremos otorgarles este beneficio para que no se vean afectados por su economía, porque el ISSSTE les baja el salario a un 50 por ciento después de varios permisos y enfermo y con menos salario no se vale", comentó el dirigente sindical. Ante esto, Irasema Kondo Padilla aclaró que están siendo cuidadosos en este tipo de situaciones porque se trata de apoyar a los trabajadores y no que se abuse de este servicio.

"Buscamos fortalecer los centros de salud y tenemos que ser responsables de cómo aceptamos y acordamos estos beneficios para no abusar. Buscamos poner orden a los abusos", acotó. Y agregó que siempre ha estado en diálogo con el sindicato y siempre ha existido mucha comunicación por lo que le extraña este tipo de reclamos.

Incluso mencionó que todos los trabajadores tienen las prestaciones y derechos con el ISSSTE a sus incapacidades ITP o médicas, a su pensión y cuando el sindicato les hace una solicitud se analiza.

En muchas ocasiones las incapacidades del ISSSTE no llegan a otorgar el salario íntegro o hace algunos descuentos y es ahí cuando se hacen los trámites de apoyo en conjunto con el sindicato.