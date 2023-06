Empresas de telefonía e internet son culpables de daños a infraestructura de CFE, señala Colegio de Ingenieros Eléctricos

Las empresas cableras generan un daño considerable a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Más allá de la mala imagen que ofrecen en el cielo de los laguneros, la gran cantidad de cables que proliferan en las calles, colgados unos de otros, son culpables de fallas que se presentan en el servicio de luz a la ciudadanía.

Así lo señaló Julio César Rivas, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos y Electricistas, quien aclaró que no se trata de defender a la CFE, sino de identificar estas malas prácticas, donde las empresas tensionan sus cables, se cuelgan de los de la Comisión, y se ocasionan daños.

"Ya son muchas las áreas afectadas a causa de estas malas instalaciones", comentó. Indicó que, de parte de CFE, también hay infraestructura que debe ser renovada, pues es obsoleta, de modo que se requiere de una inversión en el mantenimiento de sus instalaciones.

Sin embargo, expuso que la mayoría de las fallas en el servicio de electricidad en la región se atribuye a las malas instalaciones que realizan empresas que ofrecen servicios de telefonía o internet por cable, pues llevan a cabo dichas acciones sin permiso de la CFE o del Municipio, por lo que ya se han realizado varias detenciones en consecuencia.

Rivas explicó que algunas compañías incluso se han "colgado" del alumbrado público, por lo que hizo un llamado a las autoridades a tener mano dura para inhibir estas irregularidades.

Indicó que, en el caso de Torreón, el Municipio ha comenzado ya a actuar en contra de estas empresas que no tienen permiso, no obstante, dijo que también se requiere de acciones de parte de CFE, pues no tienen el uso correcto, al grado de que ni siquiera capacitan a su personal, por lo que la fibra de vidrio que utilizan ha afectado a muchos jóvenes que han resultado con accidentes.