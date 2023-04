Empresarios requieren presupuestos estructurados

Para los empresarios, es posible enfrentar a la inflación, el incremento al salario mínimo y los impuestos estatales, con presupuestos bien estructurados, manifestó Noel Berumen Bracho, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Durango.

El salario mínimo ya no es un instrumento de medición, sino que ahora dignifica la percepción económica de los trabajadores mexicanos.

Además del tema salarial, la clase patronal debe tener muy presentes los compromisos que tiene en cuanto al pago de impuestos, sin dejar de lado las cuotas obrero patronales.

Los empresarios necesitan estar bien organizados y mejor asesorados en temas de contabilidad para poder hacer frente a las obligaciones legales.

"Que su producto no se vea afectado con el costo que no tienen contemplado en sus productos; las cosas pueden resultar complicadas cuando no se tiene una buena planeación", remarcó.

El empresario es visionario por naturaleza, por lo que se enfoca en vender, trabajar y generar recursos, opinó el profesional, en este caso en contaduría pública, le puede ayudar a tener utilidades reales.

"Deben tener muy claro cuál es el recurso que pueden identificar como ganancias y el que se tiene que aplicar en impuestos, ya que hay algunos que todavía creen que, incluso el IVA, es suyo".

Lo anterior, lo manifestó en el marco de la sesión que realizó el Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que tuvo sede en esta ciudad de Durango.

Después de 25 años, contadores de diferentes lugares del país sesionaron en Durango capital, en instalaciones del Museo de Villa, con la visita de personas de las diferentes regiones de México.