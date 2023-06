Empresarios lamentan 'omisión' de funcionarios

Luego de la reunión con autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional, empresarios duranguenses lamentaron que las autoridades estén siendo omisas al no presentar las denuncias correspondientes por la operación de casetas "alternas" en la supercarretera Durango-Mazatlán.

"Lamentablemente no fue lo que nosotros esperábamos, sí fueron muy atentos en recibirnos, en escucharnos, en ver las inquietudes de todos y cada uno de los asistentes pero el único compromiso que pudimos sacar fue el de Guardia Nacional, que iban a aumentar el número de rondines y elementos para vigilar esta ruta".

"Pero el gran problema que tenemos en la ruta Durango-Mazatlán es que los accesos están abiertos, hay casetas alternas funcionando", informó el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) Durango, Salvador Chávez Molina.

En tal sentido, evidenció que los funcionarios estarían siendo omisos al no denunciar las casetas que operan de manera alterna.

"Todas las casetas tienen cámaras de vigilancia, toman fotografías de las placas. En teoría, con los accesos controlados, no pudieran estar circulando vehículos sin placas, vehículos con gente armada porque ahí tienen las evidencias, eso es parte de la seguridad de una ruta de cuota. Entonces la solicitud tanto a la SICT como a Capufe era que presentaran las denuncias, lamentablemente nos dimos cuenta de que como funcionarios públicos están siendo omisos, hay un daño al erario, un daño patrimonial, no se están cobrando las cuotas de peaje que deberían de estarse cobrando. Entonces, en ese sentido, mientras no se cierre es una labor más que imposible para la Guardia Nacional, ellos no han presentado las denuncias correspondientes por el funcionamiento de las dos casetas alternas, tanto en Coscomate como en Mesillas y bueno pues esa es una información triste, lamentable, porque se estuvieron tirando la bolita unos a otros, los funcionarios que asistieron a esta reunión", estableció.

No se han presentado las denuncias, pese a que son pérdidas cuantiosas. Se estableció el compromiso de volver a reunirse para dar seguimiento a esta inquietud de la ciudadanía.