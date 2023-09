Empresa comprará leche a caprinocultores

Caprinocultores del municipio de San Pedro establecieron un convenio de comercialización de leche con una empresa originaria de Monterrey, la cual les recibirá hasta 20 mil litros diarios a un precio que ronda los 13 pesos.

Ayer se oficializó el funcionamiento del Centro de Acopio, el cual se localiza en la colonia San Isidro y el proyecto representó una inversión de 3.5 millones de pesos. Para la creación del centro se creó la asociación "Caprinocultores Unidos de San Pedro", la cual integran 50 productores.

La empresa ofrece en México y otros países leche en polvo para bebé, adultos mayores o para personas de la tercera edad, incluso suplemento de lácteo para cabritos y se dijo que sus principales abastecedores son ganaderos de Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes.

En el evento inaugural se informó que en la negociación en la que intervino el departamento de Desarrollo Rural y de Fomento Económico les tomó alrededor de tres meses concretar la negociación con la empresa, la cual hizo un estudio de mercadeo y determinó que San Pedro es uno de los municipios con el hato caprino más grande del estado, pues se estima que cuenta con 50 mil cabezas, por lo que se convierte en el primer municipio de Coahuila en cristalizar un proyecto de esa magnitud.

El propietario y presidente de la empresa Gerardo Barrera destacó que, los caprinocultores tendrán la oportunidad de comercializar la leche al mejor precio y su única aportación será su trabajo y el entregar un producto de buena calidad, el cual servirá, principalmente para la nutrición de los niños.

"Es una oportunidad que no la debemos desaprovechar, pues no se da todos los días y es la primera vez que se hace en San Pedro, este acto no es de mi compañía; es de los productores para los productores y la guía de la administración (municipal), no la desaprovechen y verán que a todas sus familias les va a beneficiar, porque se les va a pagar el mejor precio que hay en el mercado".

El alcalde David Ruiz Mejía destacó que, con la negociación se cumple una aspiración más que se tenía como gobierno y le agradeció a la empresa que volteó a ver a San Pedro, que le apostó al municipio para hacer realidad un proyecto de esa naturaleza.

Dijo que no fue fácil, pero al final se abrieron las puertas para hacerlo realidad, ya que es una empresa de talla internacional, pero lo más importante es que contribuye a la nutrición de la infancia.

El presidente municipal resaltó que con la instalación del Centro de Acopio y la creación de la Asociación de Caprinocultores, se inician con el andamiaje de un proyecto que puede crecer, ya que no está limitado a unos cuantos productores, pues conforme se avance se pueden integrar aquellos interesados en mejorar la comercialización de su producto.