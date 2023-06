Empleo formal privado en Perú avanza 4.1 % durante abril

El empleo formal privado en Perú aumentó 4.1 % interanual en abril pasado, con lo que mantuvo las tasas de crecimiento positivas registradas desde abril de 2021, informó este domingo el Banco Central de Reserva (BCRP).

El ente emisor agregó, en un comunicado, que este aumento en el empleo privado formal se dio principalmente en el sector servicios, que tuvo una tasa de crecimiento de 7.4 %.

También se presentaron tasas de crecimiento en electricidad (7.9 %), comercio (7.6 %), minería (3.4 %) y manufactura (2.9 %).

Sin embargo, se registró una caída en los sectores de construcción (-10.1 %), pesca (-6.2 %) y agropecuario (3.5 %).

El BCRP indicó que el empleo formal total a nivel nacional aumentó 2.4 % interanual en abril, lo que implicó que se agregaran 138 mil puestos laborales respecto a abril del año anterior.

Con este resultado al cuarto mes de este año se registran 25 meses de crecimiento sucesivo desde el inicio de la pandemia, añadió.

La masa salarial total aumentó 8.5 % respecto a abril de 2022, asociada al aumento de los puestos de trabajo y remuneraciones y la masa salarial del sector privado se incrementó 8.9 % interanual en abril, principalmente por el aumento en el sector servicios.

En su último informe sobre el mercado laboral peruano, con cifras del trimestre octubre-diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que Perú tenía 25 millones 619 mil 900 personas en edad de trabajar, desde los 14 años, de las cuales 18 mil 551 mil integraban la población económicamente activa (PEA).

En el grupo de 7 millones 68 mil 900 personas que conforman la población económicamente no activa (No PEA) se comprende a todas las que no participan en la producción de bienes y servicios, entre ellas estudiantes, amas de casa, pensionistas, jubilados, rentistas, discapacitados permanentes y otros.

A fines de abril pasado, datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) citadas por el diario económico Gestión, indicaron que el empleo formal en Perú se concentra en Lima, aunque los mayores incrementos se habían presentado en la región norteña de Piura y en la provincia limeña del Callao, mientras que las principales contracciones se registraron en las regiones sureñas de Moquegua y Puno.