'Empecé a pactar mi fecha de muerte', Daniela Luján revela que sufre de depresión

La actriz Daniel Luján sorprendió durante el programa Envinadas al revelar que padece de depresión y ansiedad, a tal grado de que en algún momento pensó en atentar en contra su vida.

Durante la emisión, la cual se encuentra disponible en YouTube, Daniela Luján reveló el terrible momento que vivió hace un par de meses, cuando la depresión inundó sus pensamientos.

“No quiero sonar mal agradecida tampoco, porque soy muy afortunada en muchos aspectos (...) he tratado de ser obsesivamente feliz que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones a fondo y sacarles el aprendizaje que para eso están”, comenzó a decir la actriz de Una familia de Diez.

(FOTO: ESPECIAL)

Daniela aseguró que, a diferencia de muchos, ella realmente pudo disfrutar de la pandemia y el estar resguardada en su casa, sin embargo, después de eso los pensamientos negativos comenzaron a salir.

"Luego de eso, me empecé a sorprender con pensamientos superoscuros, entonces el año pasado, septiembre-octubre, todavía estábamos grabando Familia de 10 y, nada, me desperté un día y dije 'ya wey, todo a la chingada, ya me quiero morir', entonces empecé, esa idea ya la traía, pero nunca la había planeado".

Tras estas declaraciones, la actriz de Luz Clarita aseguró, entre lágrimas, que había comenzado a planear el día de su muerte: “Empecé a negociar conmigo misma mi fecha de muerte”, contó.

Estos pensamientos fueron un llamado de atención para que la joven actriz pidiera ayuda profesionalmente: “Fue como un gran shock, de decir, ‘wey ya busca ayuda más cabrona’, entonces ya fue que decidió ir al psiquiatra”.

Daniela contó que sufría depresión funcional, lo que quiere decir que, a pesar de que sentía una gran tristeza continuaba con su vida y trabajando como si nada estuviera pasando.

Al finalizar, la actriz se mostró feliz de que en lo últimos meses se ha sentido mucho mejor, asegurando que ha tenido una gran evolución de su caso, del cual pocos conocían.