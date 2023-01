Emmanuel Palomares habla del gran estreno de la novela Perdona nuestros pecados

Hace 10 años, Emmanuel Palomares hizo sus maletas, se despidió de su familia y dejó Venezuela para buscar sus sueños profesionales en México. Hoy en día, no se puede quejar, ya que ha hecho varios proyectos en Televisa, pero hay uno que lo tiene muy emocionado y es el estreno hoy lunes de Perdona nuestros pecados, telenovela que él protagoniza.

"Ganas de superación y mucho enfoque, me motivaron a venirme a la República Mexicana para poder sacar adelante mis objetivos. He aprendido a disfrutar todos los procesos por los que he pasado, y es que la vida es un ciclo, un día estamos arriba y otro abajo, y si no aprendemos a disfrutar eso la pasaremos mal", comentó emocionado.

Antes de dar los detalles de Perdona nuestros pecados, producción de Lucero Suárez que comenzará a las 18:30 horas por Las Estrellas, Emmanuel comentó que ya cuenta con la nacionalidad mexicana.

"Estoy enamorado de la gastronomía mexicana. Por otra parte, les confirmo que mi corazón es mitad mexicano y mitad venezolano. Estoy muy agradecido por todo el cariño que me ha brindado esta nación", manifestó.

Palomares agradeció a Suárez la oportunidad que le dio de ser uno de los protagonistas del melodrama, compartiendo estelares con Jorge Salinas, Erika Buenfil y Oka Giner.

"Me llena de mucha emoción estar con ustedes. Esta historia es muy importante para mí y para todo el equipo. Hemos hecho cada capítulo con el corazón", manifestó.

Reveló el entrevistado que Perdona nuestros pecados cuenta con todo lo necesario para atrapar la atención de los espectadores."Estamos seguros de que los mantendrá pegados a la pantalla. Tiene todos los ingredientes necesarios para triunfar. Todo ocurre en un pueblo llamado San Juan, en donde los habitantes caen en tentaciones como ego, traición y mucho amor. Hay pecados muy fuertes y ustedes sabrán si perdonan o no, nuestros pecados".

Tras una conferencia de prensa sobre el melodrama efectuada en la Ciudad de México, Emmanuel definió algunos aspectos sobre su personaje, "Andrés Martínez".

"Es un hombre muy noble y valiente, pero que tiene mucho carácter y eso, a veces, no es del agrado de todos y entonces van a tratar de pisarlo y él no se va a dejar, lo que le generará más problemas aún.

"Ama profundamente a 'Elsa Quiroga', quien la interpreta Oka, ella ha sido una gran compañera para mí. Va a luchar hasta las últimas consecuencias por ella, y es que en ese pueblo hay demasiada corrupción y bastantes injusticias".

Emmanuel comentó que, como todos, en su vida personal también ha enfrentado dichos problemas.

"Creo que todos hemos pasado por situaciones así (Corrupción e injusticias) por el mundo en que vivimos actualmente. La idea es cómo le damos la vuelta para sacarle lo positivo a estas situaciones".

Perdona nuestros pecados, mostrará paisajes naturales de México, algo que también le da felicidad al artista.

"Hay muchas locaciones. Es una historia que amerita ir a distintos lugares por tantas situaciones que pasan porque verán mucho amor, pero también crimen. Así como es emocionante, es cruel".

Por otro lado, Emmanuel se mostró agradecido con Televisa por las oportunidades que le ha brindado.

"Estuve en La Máscara, en La herencia, en Vencer el desamor y en otros proyectos que han reforzado mi curriculum de la mejor manera.

"En Venezuela también hice una novela como villano juvenil y luego filmé una película en Ecuador".

Antes de colgar la llamada, hizo una petición a los laguneros.

"Necesitamos que sean jueces de estos personajes y que nos digan si nos perdonan o no".