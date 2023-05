Emma Stone protagoniza Poor Things, el nuevo filme de Yorgos Lanthimos ¡Mira el impactante tráiler!

Ni La Sirenita, ni The Flash, todo parece indicar que la película que dará de que hablar este 2023 es protagonizada por Emma Stone. Se trata de la cinta Poor Things del director Yorgos Lantimos.

El tráiler no revela mucho, solo muestra un poco del universo al que el espectador se verá sumergido, el cual recuerda un poco a Frankenstein.

De acuerdo a la sinopsis oficia, Emma Stone da vida a Bella Baxter, una joven a la que el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) revivió. Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanalidad que le falta, Bella se escapa con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abogado astuto y libertino, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación.

Poor Things tiene planeada su fecha de estreno para septiembre de 2023 bajo la distribución de Searchlight Pictures.

Se trata de una nueva entrega cinematografica del genio Yorgos Lanthimos, quien ha estado detrás de obras como The Lobster (2015), The Killing of a Sacred Deer (2017) y The Favourite (2018).