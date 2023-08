Emiten recomendación contra IMSS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación (116/2023) en contra del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 18, del Hospital General de Zona 16 y la Unidad Médica de Alta Especialidad 71, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón (IMSS), por violaciones a los derechos humanos de protección y salud del paciente, así como por violar el derecho de información en materia de salud en contra de los familiares.

De acuerdo con el documento de 72 páginas, los hechos se registraron en el 2022.

Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, fueron omitidos por la CNDH.

En el documento, se detalla que 21 de abril de 2022, se recibió en la Comisión, queja de QVI1 (persona quejosa víctima indirecta 1) en la que refirió que su entonces pareja V(persona víctima) se encontraba hospitalizada en el HGZMF 18 del IMSS, pues aproximadamente diez días antes, le habían practicado una tomografía en la UMAE No 71; sin embargo, no encontraban dicho estudio a pesar de que el especialista lo había requerido, motivo por el cual acudió con el Director General del primero de los nosocomios mencionados, solicitando se le efectuara nuevamente el mencionado examen; no obstante, hicieron caso omiso.

Al día siguiente, personal del Organismo Nacional sostuvo llamada telefónica con QVI1, en la que informó que el paciente había fallecido la noche anterior, solicitando se investigaran los hechos de queja. Razón por la que se radicó el expediente de queja CNDH/5/2022/3765/Q, para documentar las violaciones a los derechos humanos, se solicitó diversa información al IMSS, misma que se envió en su oportunidad; se elaboró Opinión Médica por una especialista de este Organismo.

De acuerdo con la información que entregó el IMSS, el 16 de mayo de 2022, suscrito por el Encargado de la Dirección Médica del HGZMF 18, señaló que el paciente ingresó el 6 de abril de 2022 con diagnóstico de emergencia hipertensiva con probable enfermedad vascular cerebral, entre otros padecimientos.

Ante la situación, se solicitó un "TAC simple de cráneo", por lo que se solicitó al HGZ 16 vía telefónica, pero se informó que no contaban con radiólogo en el turno nocturno, por lo que debían presentarlo en el matutino.

Tras revisar la información de la institución de salud, la médica de la Comisión concluyó que si bien es cierto la atención médica en torno al manejo de la urgencia hipertensiva y de la sospecha de EVC (Enfermedad Vascular Cerebral) fue adecuada, al haberse descartado dichos diagnósticos, el manejo médico de la paciente se tornó inadecuado y deficiente.

Dentro de la recomendación, se contempla la reparación del daño para los familiares, proceso en el que intervendrá la Comisión Nacional de Víctimas y cuyo monto se determinará de acuerdo a la Ley General de Víctimas.

Así como el que se le otorgue atención psicológica y tanatológica que requieran los familiares involucrados, por los hechos y las violaciones a derechos humanos, la cual deberá brindarse gratuitamente, inmediatamente y en un lugar accesible por instituciones públicas de salud del Estado.

Además de que en un lapso no mayor a seis meses, después de que se acepte la recomendación, el personal involucrada en el caso, deberá recibir capacitación sobre todo en materia de derechos humanos.