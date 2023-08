Emiten observaciones a IDEA y Conalep

Los procesos de fiscalización a Durango por parte de instancias federales continúan y siguen llegando observaciones, informó la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Tania Julieta Hernández Maldonado.

"Sigue avanzando, puedo comentar que el día de ayer tuvimos por ahí alguna del acta de cierre de algunos informes preliminares; en este caso fue FAETA (Fondo de Aportaciones para la Educación) que involucra a dos dependencias, es el IDEA y el Conalep", dijo.

Explicó que se están solventando las observaciones que son posibles de comprobar y las que queden pendientes ya aparecerán en el informe de octubre.

"Se está solventando en la medida de lo posible lo que tengamos nosotros con información y lo demás bueno, pues ya en su momento en el mes de octubre aproximadamente, considero que en el tema de esa auditoría en específico, ya van a estar los resultados por parte de la Auditoría Superior de la Federación", explicó.

Reconoció que aún no se concreta la recuperación de recursos, correspondiente a las observaciones de las diversas auditorías que llevó a cabo en el pasado la Auditoría Superior de la Federación a Durango, ya que el proceso continúa.

"De acuerdo a lo que nosotros hemos identificado por parte de las denuncias que hemos interpuesto en la Federación todavía no tenemos ninguna información al respecto; sin embargo, sé que por parte de la Fiscalía Especializada aquí en Durango sí ha habido alguna situación, no de bienes, pero sí han recuperado algunos algo de monto, no sé de qué expedientes en específico, pero sí hemos tenido conocimiento de algo de eso", mencionó.

Asimismo, informó que han avanzado las investigaciones también en la Fiscalía Anticorrupción, "hemos visto por parte de la Fiscalía Especializada que han citado ya algunas cosas, nosotros ahí no nos podemos involucrar; sin embargo, nos ha tocado ir a ratificar algunas de estas denuncias, han avanzado, no sé en el sentido de que han avanzado porque estamos viendo que se está trabajando porque nos hemos enterado de algunos citatorios que han hecho a algunos compañeros, compañeras y en esa etapa estamos esperando a ver qué resultados nos puede dar la Fiscalía en la Ciudad de México", indicó.

Dijo que en la actualidad se está en la integración de las cifras, para dar a conocer qué tanto se ha avanzado, en el primer informe de gobierno.