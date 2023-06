Emilio Osorio dice que Niurka le advirtió que se cuidara de Raquel Bigorra en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México cada día se pone más interesante, pues los integrantes del reality están sacando sus verdaderas personalidades e intenciones.

Y aunque en un principio parecia muy tranquilo, todo indica a que Emilio Osorio tiene una estrategia bajo la manga, pues va bien asesorado por su madre, la polémica Niurka Marcos.

En una plática que tuvo Emilio con Poncho de Nigris, Emilio confesó los consejos que le dio su madre.

"Al chile, la que me dijo que, ella conocía. Me dijo, aguas, porque no sabemos como puede reaccionar, y hace poco tuvo un chisme muy fuerte, me dijo, es Raquel. Tuvo el chisme de Bisogno".

"Según lo que me contó mi mamá, fue de primero exhibió a este y después salieron otros que había exhibido".

"Mi madre me dijo, no conozco a nadie más", agregó Emilio.

"Creo que yo Emilio estoy más acostumbrado en confiar en una persona directa", concluyó.