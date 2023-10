Elon Musk dejará que Israel use cargadores de Tesla gratis

El conflicto entre Israel y Palestina no cesa pese a los llamados de organismos internacionales para frenar la guerra. Fue desde la Franja de Gaza que Hamás realizó un ataque contra el sur de la tierra israelí el pasado 14 de octubre 2023.

Al momento, el Estado de Israel contabiliza alrededor de mil 200 muertos, 3 mil heridos y más de 5 mil cohetes disparados desde Palestina. A esto se suman los civiles que fueron tomados como rehenes y secuestrados por el grupo militar.

Diversas personalidades se han pronunciado con respuestas a favor y en contra de ambas demarcaciones. Incluso, el magnate Elon Musk informó una de las medidas que su empresa Tesla ha implementado en Israel.

Durante la noche del miércoles, el empresario Elon Musk informó al mundo: "All Tesla Superchargers in Israel are free (Todos los supercargadores de Tesla en Israel son gratis)", escribió en su cuenta de Twitter, ahora X.

El anunció desató múltiples críticas al empresario, pues algunos usuarios le solicitaron apoyar de la misma manera a los afectados de Palestina.

El usuario @Imobaidanjum reclamó al magnate "Y no hay electricidad en Gaza", a lo que Musk contestó "Espero que la electricidad y los servicios esenciales se restablezcan rápidamente en Gaza".

"Mientras no hay electricidad ni agua en Gaza… Los bebés están muriendo en Gaza, pero "Tesla Supercharger es gratis" en Israel", indicó otro internauta.

En otro de los tuits de respuesta al anuncio del fundador de Tesla se lee "En este momento, el pueblo palestino en Gaza es el que más ayuda necesita. ¿Tiene algún paquete de ayuda para ellos?".

Incluso, @HenryKeryakes le contestó "Tanto los palestinos como los israelíes son humanos. Si no puedes ver eso, estás lleno de odio". Ante este tipo de cuestionamientos, Elon Musk no se pronunció.