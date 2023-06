Elegí Rayados porque es ejemplar a nivel nacional: Fernando 'Tano' Ortiz

La novela terminó y después de tantos rumores, el entrenador argentino Fernando Ortiz dio sus primeras palabras como nuevo director técnico de los Rayados de Monterrey.

A través de una publicación en redes sociales, el Club de Futbol Monterrey compartió la primera entrevista a modo de presentación del 'Tano', quien llega a tomar las riendas del primer equipo tras la destitución de Víctor Manuel Vucetich al no cumplir con los objetivos en el Clausura 2023.

En el video, Ortiz habló de lo que significa llegar a Rayados, cómo fue enfrentarse a La Pandilla como entrenador del América, sus referentes en la dirección técnica y el estilo de juego que buscará implementar en su nuevo equipo.

"Estoy feliz y orgulloso de poder llegar a una institución modelo a nivel nacional y poder llevarlo a nivel internacional. Orgulloso de pertenecer y arrancar mi propia historia en un club tan importante en México. Tengo muchas ganas y mucha ilusión de empezar a entrenar y conocer a los chicos, crear la ideología de juego tan ofensiva que me gusta a mí" comienza declarando Ortiz.

Al ser cuestionado por qué eligió dirigir al Monterrey, el exestratega de las Águilas del América remarcó la unión entre la directiva, afición y jugadores, así como el deseo de cualquier entrenador de estar al frente del Monterrey.

"Elegí Rayados porque es ejemplar a nivel nacional, porque siempre propone formar un grupo de trabajo a nivel directiva, jugadores y aficionados todos juntos. Eso es importante para el entrenador, tener objetivos fijados y precisos. Es el deseo de cualquier entrenador poder dirigir al Monterrey. Soy afortunado de serlo y lo tomaré con toda la responsabilidad para defender el escudo a muerte"

Finalmente, y con el antecedente de la afición albiazul molesta por las formas en las que Rayados fue eliminado del Clausura 2023 tras ser el líder con 40 puntos, el 'Tano' dejó en claro que buscará ser un equipo protagonista con la misión de ser campeón.

"No tenemos que tenerle miedo a la palabra campeón. Nosotros vamos a apuntar a salir campeón. Vamos a ser un equipo muy ofensivo. Eso no tengo ningún tipo de dudas. Vamos a ser un equipo agresivo de local, de visitante, trataremos de volcar nuestro futbol no importa contra quién juguemos ni quiénes jueguen", concluyó