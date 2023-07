El video de Índigo por el que Camilo y Evaluna reciben críticas

Camilo y Evaluna Montaner tomaron la decisión de no mostrar el rostro de su bebé para mantener un perfil bajo hasta que la pequeña sea quien tome sus propias decisiones.

Por lo que en redes sociales muchas son las instantáneas o videos que se ven de la pareja en donde se llega a visualizar los piecitos, manos o a sus padres cargándola, pero no de frente, pero lo cierto es que en el último posteo se vio otra faceta de la pequeña.

"Nuestras mañanas", expresó Evaluna en un video en el que se ve a Camilo en la cocina batiendo huevos y haciendo que Índigo participe del desayuno.

"Ahora ponle los poderes", expresa Camilo, quien le pide a la pequeña que sople la preparación. La bebé está sentada en su sillita y observa a su padre preparar un rico desayuno. El video cosechó más de 370 mil likes y algún que otro comentario sumamente negativo que llamó la atención de varios usuarios.

"No entiendo porque lo tienen que esconder"; "Ya me imagino la cantidad de gérmenes que le pasó Camilo a su comida cuando le sopló, deberás"; "Para mí son dos ridículos"; "Que vergüenza hacer eso con el hijo... o lo muestras o no lo muestras", fueron algunos de los comentarios de sus haters, en los que coincidieron al ponerle a la pareja un emoji de payaso.