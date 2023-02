El sufrimiento que Jenna Ortega vivió durante el rodaje de Merlina

Jenna Ortega, protagonista de "Merlina", es una gran defensora de los derechos de los animales.

La actriz reveló que mientras filmaba la serie de Netflix "Merlina", tuvo que abandonar el veganismo, práctica alimentaria que realizaba desde hace muchos años.

El veganismo es una actitud consistente en rechazar el uso de productos de origen animal, en conjunto con una doctrina o filosofía que rechaza concebir a los animales como mercancías, ya sea para indumentaria, medicamentos, cosméticos, transporte, experimentación, ayuda en el trabajo o entretenimiento.

Los fundamentos del veganismo incluyen argumentos morales, ambientales, de salud y humanitarios. Los principales productos y servicios excluidos en el veganismo son: carne, pescado, huevos, leche y derivados (como el queso o el yogur), miel, cuero, lana, pieles y cosméticos probados en animales; y además se rechaza el uso de animales en zoológicos, acuarios, circos o como animales de tiro.

Para poder meterse en la piel de Merlina Addams, Jenna Ortega tuvo que teñir su cabello, entrenar a diario y realizar una dieta específica. "Fui vegana durante mucho tiempo. Pero dejé de serlo cuando fui a filmar 'Wednesday' a Rumania", comenzó diciendo Ortega.

"La comida es muy diferente allí y creo que no estaba cumpliendo con mis requisitos nutricionales. Desde ese momento, comencé a comer pescado nuevamente", continuó la protagonista de "Merlina".

"Me hice vegetariana y cada vez que la gente me preguntaba cuál era mi alimento favorito, estaba tan indecisa que no podía darles una respuesta", dijo Ortega en una entrevista. Sin embargo, luego confirmó que su comida favorita son los rollos de aguacate. "A los niños les encantan las tiras de pollo con papas fritas. Bueno, los rollos de aguacate son mis tiras de pollo con papas fritas", finalizó Jenna Ortega.