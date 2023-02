El Salvador ha tenido 49 incendios forestales y 357 en maleza en 2023

El Salvador registró cerca de 600 incendios entre el 1 de enero y este lunes, de los que 49 fueron forestales y 357 en maleza, según reveló este lunes el director del Cuerpo del Bomberos, Balzatar Solorzano.

Solorzano dijo en una breve conferencia de prensa que el resto de siniestros se reportaron en estructuras (112), en basureros (32) y en vehículos (44).

Señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 30 incendios, de los que 22 fueron en maleza.

El director de Bomberos llamó a la ciudadanía a no quemar basura, a no tirar colillas de cigarros en calles, carreteras, predios baldíos y bosques, y a no realizar fogatas.

Además, pidió a los agricultores evitar las quemas agrícolas.

La Ley Agrícola establece que "en ningún caso podrá darse fuego en lugares que estén cerca de estanques de gasolina y materias inflamables, y cuando hiciere viento fuerte; si ya hubiere comenzado la quema cuando empiece a soplar con fuerza, se procurará suspender o aislar inmediatamente el fuego".

La normativa señala, además, que "los que infringieren cualquiera de las disposiciones anteriores serán castigados conforme a lo dispuesto en el Código Penal e indemnizará todo daño o perjuicio que causare; si hubiere malicia, serán juzgados como autores del delito de incendio o tentativa del mismo".

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Amaya, señaló que actualmente el país se encuentra influenciado por un sistema de frente frío que está acompañado de fuertes vientos, lo que facilita la propagación de incendios.

Recientemente, un encendió consumió 17 hectáreas de vegetación en el volcán de San Salvador, el cual abarca una superficie de 110 kilómetros cuadrados y cuenta con 2.734,6 hectáreas de bosque.