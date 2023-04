El retorno del REY

a sequía de beisbol profesional ha finalizado para la fiel afición de la Comarca Lagunera. Esta noche, los Algodoneros del Unión Laguna podrán en marcha su participación en la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol, al recibir a los flamantes campeones de la Zona Norte, los Sultanes de Monterrey, en el juego inaugural en el estadio de la Revolución.

Será en punto de las 20:00 horas, que se cantará la voz de "Playball" en el tradicional inmueble de la avenida Juárez, pero las puertas se abrirán desde un par de horas antes para que los aficionados puedan ingresar a ocupar sus lugares y de paso, observar las novedades que tiene preparada la organización Guinda para un nuevo año de beisbol. Está previsto un lleno absoluto en el estadio, pues los boletos se agotaron en cuestión de horas, lo que demuestra el fervor que existe por parte de los laguneros para el Rey de los Deportes y para el espectáculo que conlleva el día inaugural, que por primera vez, incluirá la celebración de un concierto sobre el propio terreno de juego.

ABRIDORES

El Unión Laguna iniciará hoy su temporada número 60 en el beisbol profesional de México, una historia que comenzó en 1940, aunque se ha visto interrumpida en diferentes momentos, el equipo participa de manera ininterrumpida, desde 1985, hasta el día de hoy. Con cada inicio de temporada, las ilusiones de los aficionados se renuevan para poder revivir las alegrías que se han experimentado en los lejanos años de 1942 y 1950, cuando la franquicia lagunera consiguió los dos campeonatos que presume en su palmarés.

Bajo la batuta de Ramón Orantes Rodarte, un mánager que conoce a la gran mayoría de sus peloteros desde que eran prospectos, hoy los Algodoneros del Unión Laguna aspiran a lograr ese campeonato que le ponga fin a una prolongada y dolorosa sequía de gloria beisbolera en esta región. Para el juego inaugural de esta noche, el primero de 45 encuentros que los Guindas tendrán en casa, Orantes ha designado como pitcher abridor al "Trotamundos" estadounidense Joe Van Meter, mientras que el panameño Roberto Kelly, mánager de los Sultanes, le dará la pelota al venezolano Nivaldo Rodríguez, quien se estrenará como refuerzo de los regios.

LOS "CABALLOS"

Los jugadores a seguir de Algodoneros para esta temporada serán: Nick Torres: Será su tercera temporada con el Unión Laguna, en dos campañas Torres ha conectado 175 imparables, 29 cuadrangulares y 31 dobletes para un promedio de bateo de .344. Jonathan Villar: Con 10 años de experiencia en las Grandes Ligas, Cachorros de Chicago y Angelinos de Anaheim, sus últimos equipos en el beisbol de los Estados Unidos apenas el año pasado. Henry Rodríguez: será su octavo año en Liga Mexicana de Beisbol, apenas en 2022 con Aguascalientes, conectó 109 imparables, 20 cuadrangulares y se apuntó 61 carreras producidas.

Por su parte, el derecho Joe Van Meter está de regreso en Liga Mexicana, luego de su paso por los Toros de Tijuana en la temporada 2021, cuando consiguió 5 victorias, a cambio de apenas 2 descalabros, con efectividad de 2.81 carreras limpias admitidas, por cada 9 entradas lanzadas. El año pasado, Van Meter lanzó con los Guardianes de Fubon, en la fuerte liga de Corea, donde fue compañero del lagunero Manny Bañuelos, tuvo marca de 6 y 14 en ganados y perdidos, para luego, durante el invierno, lanzar 4 juegos con las Águilas del Cibao, de República Dominicana, con quienes consiguió una victoria en 4 salidas, 2 de ellas como abridor.

INVITADO ESPECIAL

El simbólico lanzamiento de la primera bola, en el juego inaugural de esta noche, estará a cargo de una leyenda viviente del beisbol mexicano, el oaxaqueño Vinicio Castilla, quien conectó 320 jonrones en Ligas Mayores, la máxima cifra para un pelotero azteca, en la Gran Carpa. "El Criminal" se reunió ayer con la directiva y prensa de los Algodoneros del Unión Laguna, y se dijo contento de regresar a La Laguna, luego de más de 30 años sin pisar esta tierra: "Desde 1989 no estaba aquí, gracias a mi amigo Guillermo Murra que me hizo la invitación, muy contento de estar y convivir con ustedes, después de 1989 que no veía a toda la afición de los Algodoneros, un gusto ver a mucha gente que me vio jugar aquí en Torreón cuando era parte de los Saraperos de Saltillo. Se acordaban que era muy jovencito y flaquito. Desde entonces siempre tuve el sueño de llegar a Grandes Ligas".

Actualmente, "Vinny" trabaja como asesor de la gerencia en los Rockies de Colorado, en las Ligas Mayores, en el invierno dirigirá a los Sultanes de Monterrey y todo el año trabaja en torno al beisbol, pero no cierra la puerta a un día, ser manejador en la Liga Mexicana. "No descarto dirigir un día en Liga Mexicana de Beisbol, la verdad es que este deporte es mi vida, es mi pasión y me ha dado mucho gusto cómo ha crecido la Liga Mexicana, sus estadios, su nivel, claro que sería un honor venir a dirigir", sentenció.

Cuestionado sobre su reciente entronización como Inmortal del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, el hombre que formó parte de los temibles "Bombarderos de la Calle Blake", confesó: "Representa mucho el estar en el Salón de la Fama de tu país. Gracias a Dios estoy también en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe y es algo de lo más bonito que te puede pasar como jugador de beisbol, es la culminación de mucho esfuerzo que se hace a lo largo de toda una vida, con la familia, con los equipos a los que uno pertenece, es indescriptible".

Durante la reunión informativa, también fue presentado de manera oficial el dominicano Jonathan Villar como refuerzo de los Algodoneros, con quienes aspira a mantener un nivel de excelencia que logre proyectar nuevamente su carrera hacia los Estados Unidos: "La Liga Mexicana es un circuito en el que puedo aprender mucho, una liga muy fuerte en la que juegan personas que ya tienen muchos años en el beisbol profesional, se juega duro y con mucha calidad. Hay muchos latinos que juegan con el corazón, porque esta es la vida nuestra. No solamente yo le voy a ayudar al equipo, ellos también me van a ayudar mucho a mí para seguir mejorando", afirmó.