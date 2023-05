El regalo 'perfecto' para mamá

Planchas, estufas, lavadoras, refrigeradores, todos estos artículos comienzan a estar en oferta durante mayo, pues son considerados “el regalo ideal para mamá”. Este quinto mes del año es catalogado por medios financieros como “un mes poderoso en la economía mexicana”.

Laura Elizabeth Hernández Esquivel, psicóloga y directora académica del Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos, A.C. (mejor conocido como INCIDE FEMME), confirmó que regalar objetos para el hogar refuerza la idea de que la mujer es la “reina del espacio privado”, convirtiéndola en la única responsable de cumplir con las necesidades de crianza, cuidados y tareas domésticas.

“Al regalar estos artículos de servicio, cuidado y de crianza reafirmamos que la única identidad aceptable de ser mujer es ser madre”.

No quiere decir que estos obsequios se cataloguen como malos, de hecho, la especialista mencionó que hay personas que sí les gustan; sin embargo, exhortó a los lectores a cuestionarse, ya que lejos de ser un regalo para tu mamá, es un regalo para el hogar, para el uso y beneficio de quienes ahí habitan.

La especialista invitó a la reflexión desde de como a las mujeres se les construye en base a un mandato de “ser para”, “ser para otras personas… buena madre, buena esposa, ser buena pareja, pero nunca nos enseñan a ser para una misma”.

Hay más opciones

Ve tachando de tu lista los artículos que sean para otras personas, que son parte del hogar. La psicóloga Laura recomendó la opción de preguntar directamente a mamá qué es lo que le gustaría recibir.

Recalcó que en este caso no aplica “que por un día no cocine” o “que por un día no haga nada”, ya que no tendría por qué ser un regalo una actividad que le compete a todos los miembros de la familia.

Por tanto, hay que centrarse en cosas que sean para ella misma, que vaya a disfrutar plenamente. Asimismo, hizo hincapié en que todas son muy diversas.

Regalos de las madres laguneras

+FIESTA hizo un breve sondeo hecho a 15 mamás de la región, cuya edad oscila entre los 21 a los 68 años.

En él, 60 por ciento confesó que hasta el momento no han tenido ningún regalo que consideren “el peor”; al contrario, algunas coincidieron en que “todo siempre ha sido de todo corazón”, hecho por sus hijos.

Hernández declaró al respecto.

“No dudo que sea maravillo, sobre todo en la etapa de la infancia, recibir cualquier regalo de los hijos”.

Y aunque es común escuchar decir a una mamá “que no espera ningún regalo”, lo cierto es que ese día desean ser consentidas de alguna manera, en la misma pregunta anterior dos mamás respondieron que lo peor ha sido que ese día no les den nada. Mientras que cuatro de las 15 listaron sus malos obsequios como “trastes”, “unas brochas de maquillaje que me aventaron”, “una cacerola”, y “cocinar ese día”, respectivamente.

Al 71.4 por ciento les gusta recibir electrodomésticos, mientras que de igual forma al 78.6 por ciento les gusta recibir regalos para el hogar.

Ante las respuestas anteriores, la psicóloga dijo que “hay mandatos que se aprenden, que se reproducen”, y recomendó que en ese caso se les preguntara si es por gusto querer esos objetos o por seguir ese mandato y si no lo haces la sociedad “te castigará”. “Este castigo suele ser la pérdida de amor, la pérdida de reconocimiento o inclusive si nos ponemos más profundas otros ejercicios de violencia”.

Asimismo, existen casos donde esos electrodomésticos son bienvenidos porque los que tienen actualmente presentan fallas o son viejos; la especialista dijo que esa necesidad se debe cubrir, pero no ostentándolo como un regalo específico para mamá. Se mantuvo abierta a la posibilidad de que hay personas que sí les gustan estos artículos.

En cuanto a recibir flores el 85.7 por ciento respondió que sí, y la misma respuesta afirmativa fue para recibir ropa y maquillaje para el 92.9 por ciento.

¿Qué quiere mamá realmente?

Los hijos seguramente se preguntan qué quiere mamá ese día, además de que lo recomendable es preguntarle a ella, aquí están un par de respuestas de las mamás laguneras que realizaron la encuesta: “un ramo de flores con un globo o un ramo de maquillaje”, “una cena”, “un viaje a USA”, “dibujos, flores y mucho amor”, “una comida con todos mis hijos” y “ropa”.

Y también destacaron respuestas como “su tiempo y algo hecho con sus posibilidades”, “lo que puedan, lo que les alcance con sus recursos”, “lo que sea con todo el corazón hasta con solo unas palabras”.

En este tema, la psicóloga Laura exhortó a dar “regalos donde ella sea la protagonista…donde se sientan humanizadas, ‘no nada más soy una mujer que va a querer limpiar la casa sino también soy una mujer que puede disfrutar, puede gozar de los regalos que se le den’, siendo ella la prioridad”. Se fomenta así el autocuidado.

El papel de los medios de comunicación

La publicidad en los medios juega un papel importante, y mayormente en estas fechas es común recibir un bombardeo de ofertas.

“Todo educa, y un gran impacto en la educación justo son los medios de comunicación”, mencionó Laura Esquivel.

Concluyó diciendo que está bien aprovechar las ofertas como familia, separando el hecho de que no es un beneficio solo para una madre: “no es un regalo para mamá, es un regalo para la casa”.

Empezar a reflexionar

Para empezar el proceso de deconstrucción en estos temas, la psicóloga invitó a la reflexión de ver a la mujer como un todo y no sólo encasillarla en su papel de mamá o esposa: “a la hora de ejercer una maternidad no quiere decir que las mujeres borremos nuestras propias identidades”, ya que ellas también gozan de ser ellas mismas, salir con amigas o salir solas.

Además, recomendó hacer consciente si ejerces adecuadamente tu responsabilidad dentro de la familia, si la carga es equitativa, y mamá no tiene un mayor peso en cuanto a labores. Confesó que este proceso “duele” como hijo, “duele saber que tu gozaste de tus derechos a costa de los de tu mamá”.