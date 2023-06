'El que quiera ir con Loret de Mola, que vaya', rechaza AMLO que 'corcholatas' tengan prohibido ir a medios

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los aspirantes presidenciales de su movimiento no tienen prohibido asistir a "medios reaccionarios o conservadores" como lo estableció el Consejo Nacional de Morena, pues no es una medida obligatoria.

"Está prohibido prohibir, evita si puedes. No es obligatorio, no, no es prohibir, sin embargo está más que demostrado que la mayoría de los medios de manipulación están al servicio de la oligarquía".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal expresó que cuando se lucha por una transformación independiente de lo informativo también se asume una postura política. "No es cierto que haya medios en México independientes, la mayoría de los medios tiene partido, defienden intereses, por eso no informan y manipulan, tienen una actitud política reaccionaria y está bien que quienes luchamos por la transformación para que no sigan oprimiendo lo digamos.

Y decir por qué vas a ir allá si ellos están en contra del proyecto de nación, no del presidente, en contra del pueblo, que no haya simulación, pero también por encima de todo somos libres, el que quiera ir con Loret de Mola que vaya, pero con cierta precaución", dijo.