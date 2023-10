El público me ha terminado de entender: asegura Carla Morrison

Carla Morrison se siente de nuevo feliz en México, pues el público ha terminado de entenderla, lo que le hace sentirse valorada y comprendida, en un momento de su carrera donde abunda la tranquilidad, dijo en entrevista con EFE.

“Estoy muy bien, me siento tranquila, siento que el público me ha terminado de entender. En su momento lo peleaba, pero es como cualquier relación, toma años. (...) Me siento muy valorada, comprendida, muy sustentada y protegida”, expresó la compositora y cantante mexicana.

A través de su último disco, El Renacimiento, que presentó en múltiples países del mundo, conectó con personas de múltiples procedencias, para luego regresar a su natal México.

“Al final México es mi público más grande y mi primer público, el que más oportunidades me dio y es algo que valoro mucho. México fue quien me puso un lugarcito para que me vieran”, dijo Morrison, creadora de éxitos como Te regalo o Disfruta.

La cantante originaria de Tecate, en el norteño estado mexicano de Baja California, asegura que, aunque ella dejó “el rancho”, el rancho nunca se fue de ella, por lo que disfruta de la vida tranquila.

Es por eso que sabe que “no pasa nada” si tarda en publicar un nuevo álbum, después de estar viviendo un momento de plenitud y sorpresa, al mismo tiempo.

“Me encuentro bien, cansada, pero contenta, porque ha habido mucho trabajo, y muy sorprendida, porque ha crecido mucho mi proyecto y se han abierto muchas puertas”, aseguró, agradeciendo el éxito de sus conciertos, especialmente en Europa, donde dio shows íntimos y acústicos en los que no sabía qué pasaría.

“Fue muy bonito ver que hay gente que le gusta esta parte de mí. Y darme cuenta de que hay artistas que quieren colaborar conmigo, me llegan muchas propuestas, me emociona mucho que otros artistas quieran jugar contigo”, explicó.

La artista también ha aprendido a disfrutar de crear para otras personas, como el enorme éxito “Mañana será bonito” que compuso para Karol G.

“Me di cuenta de que colaborar con alguien, crear algo juntos es maravilloso, las canciones son para eso, para que la gente las haga suyas”, relató, y mencionó que ha estado en sesiones de composición con artistas que todavía no puede revelar.

Ahora, dijo, tiene ganas de escribir canciones “con mucho propósito” después de El Renacimiento, donde se atrevió a hablar de salud mental.

“Ha sido muy bonito ver que los demás encuentran un refugio en ese espacio que he creado en mi música y redes sociales”, explicó al detallar que nota cómo su música ayuda a muchas personas y elimina los tabúes sobre la salud mental.