El primer año del gobierno de izquierda de Colombia

El presidente Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, cumplirá su primer año en el cargo el 7 de agosto. Tendrá muy poco que celebrar: el crecimiento económico se desaceleró, los precios de la gasolina se dispararon, dos partidos importantes se han retirado de la coalición gubernamental, y hay un nuevo escándalo político que involucra a la familia del presidente.

Pero antes de contarles por qué después de hablar con altos funcionarios del gobierno y algunos de los principales críticos de Petro no me encuentro entre quienes hacen pronósticos apocalípticos sobre Colombia, repasemos lo ocurrido en los últimos doce meses.

El gobierno de Petro se ha visto sacudido por varios escándalos políticos, incluido el reciente arresto de su hijo Nicolás por cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La fiscalía acusa al hijo del presidente de haber recibido fondos del narcotráfico durante la campaña de su padre y posiblemente usarlos en parte para comprar una mansión. Nicolás Petro dice que es inocente y la campaña del presidente ha negado haber recibido fondos ilícitos.

Pero incluso antes de los cargos contra el hijo de Petro, varios otros escándalos resultaron en la renuncia de 11 ministros desde que Petro asumió el cargo. Eso es todo un record durante el primer año de gobierno de un mandatario colombiano en la historia reciente.

Dos partidos políticos tradicionales que habían apoyado a Petro en la segunda vuelta electoral, el Partido Conservador y el Partido Liberal, han retirado desde entonces su apoyo al gobierno. Eso ha impedido que Petro apruebe reformas clave en el Congreso.

La popularidad de Petro ha caído por estos escándalos, así como por una economía casi estancada. La economía colombiana, que creció un 11 por ciento en 2022 en parte por un efecto rebote de la pandemia, crecerá solo un 1 por ciento este año, según proyecciones de marzo del Fondo Monetario Internacional. Esa sería una de las tasas de crecimiento económico más lentas de Colombia en los últimos años.

En el lado positivo, la moneda colombiana ha recuperado parte de su fortaleza en los últimos meses y la inflación está comenzando a desacelerarse, dicen funcionarios del gobierno.

"No nos pueden colocar una mala calificación en el manejo económico", me dijo en una entrevista el ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco. La moneda colombiana se revaluó e más de un 20 por ciento en los últimos meses, y "puede ser una de las más reevaluadas, si no la más sana en todo el mundo, en los últimos meses".

En materia de política exterior, Petro ha sido criticado por ayudar a legitimar al dictador venezolano Nicolás Maduro. Petro restableció relaciones diplomáticas con Venezuela, visitó a Maduro en la capital venezolana sin reunirse con ningún líder opositor, y se ha encontrado al menos cuatro veces con el gobernante venezolano.

El 27 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una audiencia sobre el primer aniversario de Petro, titulada "El descenso de Colombia al socialismo".

Sin embargo, cuando le pregunté al expresidente de centroderecha Iván Duque -uno de los más duros críticos de Petro- si Colombia esta en camino de convertirse en una nueva Venezuela, Duque me respondió que "todavía estamos lejos de poder decir que esa amenaza es inminente".

Estoy de acuerdo. Hay dos razones clave por las que es poco probable que Colombia se convierta en una dictadura de izquierda como Venezuela en un futuro próximo.

Primero, las instituciones de Colombia siguen siendo fuertes. El Congreso colombiano ha tumbado varias de las propuestas más radicales de Petro. Y el sistema de justicia sigue siendo independiente, al punto que loa fiscalía ha presentado cargos contra el propio hijo de Petro.

En segundo lugar, la mayoría de los autócratas populistas de América Latina, como el difunto demagogo venezolano Hugo Chávez, acapararon poderes absolutos durante bonanzas económicas que les permitieron regalar dinero a su antojo y ganar un amplio apoyo popular. No veo una bonanza económica parecida en el futuro cercano de Colombia.

En resumen, ya antes del actual gobierno de Petro, la izquierda colombiana había demostrado en Bogotá y otros gobiernos municipales que es muy eficiente como oposición, pero muy mala para gobernar.

El actual gobierno de Petro ha demostrado que no es una excepción a la regla.