'El presidente está muy enca... conmigo, yo creo que soy su crush': Xóchitl Gálvez

Al sostener un encuentro con mujeres laguneras, Xóchitl Gálvez resaltó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador tiene su atención puesta en ella y bromeó al respecto, luego de que hoy la mencionara 11 veces en la conferencia mañanera.

“Está muy encabronado el presidente conmigo eh; yo creo que soy su crush, soy su amor imposible”, al recordar sus dichos recientes sobre la senadora, en el sentido de que nacer en un pueblo no significa ser del pueblo.

Reconoció su molestia hacia ella después de que, en los cinco años de gobierno de AMLO ha promovido 33 denuncias en su contra, por hechos como la famosa Casa Gris, que durante algún tiempo habitó su hijo, José Ramón López Beltrán en Houston, Texas y que pertenece a un alto ejecutivo de la compañía Baker Hughes, con la que Pemex tenía contratos millonarios; por la muerte de 15 pacientes de un hospital de Pemex en Tabasco a quienes se les suministró heparina sódica contaminada, o por los hechos de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde 137 personas perdieron la vida al explotar un ducto del que extraían gasolina.

Xóchitl Gálvez dijo que finalmente, el mismo presidente la catapultó como aspirante presidencial, después de que afirmó en varias ocasiones, que la legisladora propuso acabar con la pensión de adultos mayores y ella le pidió derecho de réplica al que se negó.

"El presidente me cerró las puertas, pero a cambio de ello millones de personas me abrieron su casa; si se hubiese disculpado conmigo no estaría aquí aspirando a lo que aspiro", dijo.

La senadora también habló de la importancia de que en nuestro país se le apueste a la educación, que junto con las becas del Bienestar los jóvenes reciban capacitación en inglés, habilidades digitales, competencias laborales y tengan un empleo; consideró también que los adultos mayores no merecen estar horas bajo el sol para cobra la pensión del Gobierno, y resaltó que México necesita invertir en energías limpias y en infraestructura por igual en todos los estados.