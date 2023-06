El polémico motivo por el que Andrea Legarreta le dejó de hablar a Poncho de Nigris

Poncho de Nigris recordó en La Casa de los famosos que Andrea Legarreta ya no le habló desde que publicó un video de él enseñándole a su hijo de 7 años a disparar: "Nos llevábamos a toda madre, pero desde ahí ya casi no me habla".

Durante su estadía en la Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris ha estado recordando diversas vivencias que ha tenido con varios artistas del espectáculo, en esta ocasión el regiomontano sorprendió a todos al contarle a Wendy Guevara la razón por la que la conductora de Hoy, Andrea Legarreta ya casi no le hablaba:

"La última vez que me regañó Andrea y ya no me escribió tanto, porque antes nos llevábamos con madre, fue porque subí un video en donde le estaba enseñando a Ponchito (su hijo) a tirar con una pistola de verdad", contó. "No se la suelto (la pistola), así me ponía mi papá, una pistola del 22, y hay que enseñar de repente, como formación persona, a los niños a defenderse, yo tiraba a los 7 años, pero no le solté el arma, que oiga y sienta, que es normal, después se va a enseñar a tirar".

Tras esto y al tener la negativa por parte de Wendy, Poncho admitió que sí estuvo mal subir ese video a redes sociales: "Sí la cagué y Andrea me dijo es que eso no se hace, no se puede enseñar eso a los niños, pero como nosotros somos de Monterrey y vamos mucho al monte, mi papá desde chiquitos nos enseñó, pero algo muy importante las armas nunca se dejan al alcance de un niño", sostuvo,

Este video desencadenó varios comentarios al respecto, en donde muchos usuarios reprobaron lo dicho por Poncho, asegurando que enseñarle a un niño a disparar un arma no estaba bien.