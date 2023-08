El poder per-judicial

Es necesario que los jueces sean en el futuro de México electos por el Pueblo y no designados por el DEDO de alguien. Los jueces de este país hacen lo que quieren porque viven en el anonimato, nunca aparecen en los medios públicos y no se les conoce: es como si no tuvieran ni nombre ni cara.

Es el caso de este "juez" cuya fotografía me fue difícil encontrar por las razones citadas. Hacen los jueces "lo que quieren" en la más total impunidad dado que ni si quiera su nombre verdadero y completo ni su imagen aparecen para que el público los conozca. Por ejemplo hoy por hoy se habla mucho de un juez cuyo nombre es Martín Adolfo Santos Pérez, acusado, por el propio presidente López Obrador, de una serie de graves embates contra la LEY. Pero como este "juez" como todos, queda "en lo oscurito" ni su nombre ni su imagen se conocían.

Aparece en esta foto acompañado de una grandota desconocida, demasiada guapa y alta para él, pues le lleva muchos centímetros…

A éste lo acusa el presidente López Obrador: de proteger a una serie de sinvergüenzas como al Chapo Guzmán, a cárteles inmobiliarios, a Xóchitl Gálvez en sus contratos como funcionaria de más de 1 400 millones de pesos, para la delegación Miguel Hidalgo en la que esta mujer fue delegada, entre otras cositas.

Hace mucho tiempo que creo - y lo he dicho repetidamente - que el Poder Judicial ES EN BUENA MEDIDA un PODER PER-JUDICIAL. Finalmente se esta dando cuenta de esta aberración buena parte de los mexicanos y en general y estamos de acuerdo en pararle el alto a esta vieja costumbre.

Hoy por hoy varios jueces están en evidencia y la gente sabe ya las barbaridades que hacen desde sus puestos tan altamente pagados y además siendo objeto de inmerecido respeto de gente sin criterio. Pero hoy es más frecuente que la gente tenga criterio propio aunque a otros les falte.

HABLEMOS DE ALGUNOS JUECES.

El más famoso hoy es Martin Adolfo Santos Pérez, el juez denunciado 8.8.2023 por AMLO y la secretaria de Gobernación, la joven y valiente, Luisa María Alcalde, quien exhibió al individuo de marras que está siempre en contra de decisiones del gobierno, actual a fin de que se calle ya esa "corcholata del bloque opositor".

Asimismo, la secretaria ha denunciado desde el punto de vista jurídico que hay jueces que se extralimitan en sus facultades y aprovechan amparitos y amparotes, digo yo, y toman decisiones que violentan "la libertad de expresión no solo del presidente de México, sino también y sobre todo "el derecho a la información de todas los mexicanos".

Varios jueces deberían estar en la CÁRCEL en lugar de estar ganando millones de pesos al servicio de los delincuentes de cuello blanco o de color… Por ejemplo, "El gobierno ahora llevará ante el Consejo de la Judicatura Federal -"un órgano constitucional, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación" , al juez 8º de distrito en materia administrativa, el ya citado Martín Adolfo Santos Pérez por considerar que se está "extralimitando en sus facultades".

Pero hay otros jueces per-judiciales que "favorecen" a delincuentes. Aquí les van 2 exhibidos en La Mañanera 360 del 8.8.2023.

1.-El juez Gustavo Alfonso Ramírez Cequera que protege el robo de huachicol (es decir robo de gasolina) en la alcaldía de Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

2.-El juez Daniel Ramírez Peña quien absolvió al exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez quien tiene nexos con el cartel Jalisco Nueva Generación y además está acusado de enriquecimiento ilícito y peculado.

BONITOS JUECES TENEMOS.

Hay 3 poderes de la Unión y pregunto ¿cual sería la razón de que el Poder Judicial se manifestará contra los otros 2, el Ejecutivo y el Legislativo que están de acuerdo entre sí? ¿Simplemente se trata de defender causas justas? Por lo visto de lo que realmente se ocupan ciertos jueces es de GANAR DINERO, mucho dinero, mediante la protección o impulso de asuntos ilícitos, ¿que por supuesto dejan una gran ganancia a TODOS los que ejercen o intervienen en tal camino? Tan sencillo como eso.¿Por qué a los jueces no los podría escoger la gente, el PUEBLO?

Hay que recordar uno de nuestros dichos nacionales por excelencia:

"O TODOS RABONES O TODOS COLUDOS".

