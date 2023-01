El poder femenino de Marvel

Si no hay algún cambio de fecha, el largometraje arribará a los cines de la Comarca el 16 de febrero. La preventa de boletos hasta ahora no ha comenzado.

Aunque DC Comics ha impulsado a sus personajes femeninos desde hace muchos años, siendo la Mujer Maravilla un icono desde 1938, Marvel, en estos tiempos, se puso las pilas y ahora sus mujeres van liderando la compañía gracias a diversos proyectos.

En series, el año pasado impulsó a "She-Huk" y "Ms. Marvel" y en cine, recién le dio el protagonismo a "Shuri" en la piel de "Black Panther" y a "Iron Heart".

Pero, ¿Desde cuándo saltaron las mujeres de Marvel, de las historietas al cine o la televisión?

Las primeras actrices que se pusieron disfraces fueron Halle Berry, Ana Paquin, Rebecca Romij y Famke Janssen como "Storm", "Rogue", "Mística" y "Jean Grey", respectivamente, en las películas de los X-Men que iniciaron en el inicio de la década de los dos mil.

Luego, llegaron Jennifer Garner en el papel de "Elektra" y Jessica Alba "obtuvo los poderes" de "Sue Storm" mejor conocida como "La Mujer Invisible".

Jennifer participó como "Elektra" en la película de Daredevil de 2003, en donde Ben Affleck se volvió dicho héroe.

La empresa, que en ese tiempo no tenía el respaldo de Disney, decidió apostarle a un filme en solitario a "Elektra" en 2005, sin embargo, pasó sin pena ni gloria, pese a que ciertos fans sí les agradó.

En ese mismo año, los fanáticos de los Fantastic Four gozaron con la llegada del equipo al cine, en donde Alba encarnó a "Invisible Woman". Vino una secuela en 2007.

No fue sino hasta 2010, que otra superheroína de la casa de "Spider-Man" se introdujo al cine y fue "Black Widow" gracias a Scarlet Johansson en la cinta Iron-Man 2002.

A ella no le gustó su participación en ese momento, ya que fue hipersexualizada, pero su trabajo se reivindicó en Captain America: The Winter Soldier; después se le vio en más cintas, como miembro de Avengers, y una en solitario.

Aunque en el Séptimo Arte, a "Viuda Negra" se le vio como una de las fundadoras de Los Vengadores, lo cierto es que en la historia de los cómics, no fue así, es "La Avispa" la primera mujer en el equipo, en el alter ego de "Janet van Dyne".

"The Wasp" debutó en el cine en 2018 en la cinta Ant-Man and The Wasp. El personaje es interpretado como "Janet" por Michelle Pfeiffer y por Evangeline Lilly como "Hope van Dyne", su hija, que usa un traje similar luego de que su madre se perdiera en el reino cuántico por 30 años.

Después del ingreso de Scarlet, llegó otra mujer que se volvió ídola de muchos, "Wanda Maximoff" alias "Scarlet Witch" (Elizabeth Olsen). En ese lapso irrumpió e en Netflix, "Jessica Jones" (Krysten Ritter) con tres temporadas y una más con Los Defensores.

Ha sido tanto el impacto que generó el trabajo de Olsen como la "Bruja Escarlata" que se le ha visto en una serie (WandaVision) y distintas películas, la más reciente, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

En 2019, Marvel volvió a apostarle al sexo femenino con la cinta Capitana Marvel. Brie Larson es quien encarna a la heroína y lo volverá a hacer en The Marvels (8 de julio de 2023), en donde además figurarán Teyonah Parris como "Monica Rambeau" e Iman Vellani como "Kamala Khan", misma que ya cuenta con una serie y es Ms. Marvel.

La integración más reciente al Universo Cinematográfico de Marvel ha sido "She-Hulk", en la piel de Tatiana Maslany. La serie tuvo opiniones divididas por parte de los fans.

Y en cine, "Shuri" (Letitia Wright) toma el papel de "Black Panther" tras la muerte de su hermano en Wakanda Forever mientras que Natalie Portman se transformó en "Migthy Thor" en Thor: Love and Thunder.

En el MCU, también han figurado "Gamora", "Mantis", "Hela", "Agatha Harkness", "Valquiria", "Sersi", "Okoye", "Yelena", "Nébula", "Sylvie Laufeydottir", "Peggy Carter", "Kate Bishop" y "Titania" en las pieles de Zoe Saldaña, Pom Klementieff, Cate Blanchett, Kathryn Hahn, Tessa Thompson, Gemma Chan, Danai Gurira, Florence Pugh, Karen Gillan, Sophia Di Martino, Hayley Atwell, Hailee Steinfeld y Jameela Jamil, respectivamente.

Más personajes

Ellas también han formado parte de Marvel en cine, TV o plataformas

"América Chávez" (Xóchilt Gómez).

"Psylocke" (Olivia Munn).

"HellCat" (Rachel Taylor).

"Mary Jane" (Kirsten Dunst).

"Emma Frost" (January Jones).

"Jean Grey" (Sophie Turner).

"Medusa" (Serinda Swan).

"Ajak" (Salma Hayek).