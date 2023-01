El otro lado de la moneda: la diversidad biológica (I)

A finales de 1991 y principios de 1992 tuve la oportunidad de visitar diversas Universidades del sur de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente de los Estados de Nuevo México y Texas, la finalidad era reunir material científico para apoyar la presentación de seminarios y proyectos. Para ello nos zambullimos en las publicaciones científicas de las inmensas bibliotecas. Lo único que llevábamos como instrumento orientador y evitar perdernos en aquellas grandes colecciones científicas era un perfil de búsqueda estructurado con base en palabras clave del tema de tu proyecto. En mi caso, las palabras clave eran: impactos ambientales en bosques con manejo forestal convencional.

Las primeras cuatro palabras fueron claves para encontrar lo que buscaba y me abrieron las puertas de un tema que fue fundamental en mi formación académica. De forma gradual fueron surgiendo los artículos científicos de estudios llevados a cabo en diferentes países, diferentes latitudes, diferentes continentes y entonces ante mi azoro y motivación comenzó el desfile de términos con los que estaba vagamente relacionado: la deforestación, la modificación del ciclo hidrológico, el incremento de temperatura en la atmósfera y en el agua y la pérdida de biodiversidad.

Las lecturas de estos materiales empezaron a tener su efecto en mí, no sólo obtenía los conocimientos generados por los investigadores, se empezó a gestar en mí una transformación, como el rebrote de un ciruelo en primavera que emplea toda su energía para romper la cutícula de la rama para emerger y alimentarse del sol y de los nutrientes que vienen desde la raíz o como la semilla que germina y rompe la superficie del suelo para alcanzar la luz, así me ocurrió a mi, sentí como las costras de los viejos conocimientos y la inercia de muchos años se resquebrajaban para surgir como una persona diferente con un nivel de conciencia ecológica más elevado y con puntos de vista renovados. En pocas palabras me auto eduque ambientalmente. Después de eso ya no fui el mismo.

Antes de escribir esta colaboración busqué algunos de los artículos científicos obtenidos a principios del os 90's. Me di cuenta que durante los 80's los científicos le habían dedicado gran atención a temas como la disminución de las áreas de bosque por la deforestación causando no sólo disminución de la superficie forestal, también los impactos ambientales relacionados como la modificación del ciclo hidrológico, el calentamiento de la atmósfera y la pérdida de biodiversidad. Los dos primeros se pueden agrupar en una variable nueva: el cambio climático que junto con la pérdida de biodiversidad constituyen las dos caras de una misma moneda.

La diversidad biológica o biodiversidad se define como la diversidad de la vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre si y con el medio ambiente que los rodea. Es el resultado de millones de años de evolución, en esta definición no se menciona a la variabilidad genética como parte de la biodiversidad, quizás por eso se adoptó la siguiente definición: La biodiversidad es la variedad de la que existe en nuestros ecosistemas. Hay tres tipos de biodiversidad: genética, de especies y diversidad de ecosistemas, los cuales pueden ser marinos o terrestres.

Casi al mismo tiempo de iniciar mi crecimiento a un mayor nivel de conciencia ecológica, se llevaba a cabo 1992, en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, conocida como "Cumbre de la Tierra", en la que además de revisar con particular atención la pérdida de biodiversidad y el Calentamiento Global, se adoptaron una serie de compromisos en torno al medio ambiente. Uno de estos compromisos fue el del Convenio Sobre la Diversidad Biológica, que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993 y que a la fecha cuenta con 196 Partes, esto es, hay 196 países comprometidos en el cumplimiento de los tres objetivos del Convenio: 1. La conservación de la diversidad biológica, 2. El uso sostenible de la diversidad biológica; 3. La participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

No obstante este esfuerzo inicial, la pérdida de biodiversidad ha continuado hasta la fecha y ahora sabemos que el planeta ha entrado a una sexta extinción, en la que millones de plantas y animales se encuentran en ese proceso. En las siguientes colaboraciones revisaremos este tema acorde a las COP sobre biodiversidad que las Naciones Unidas organiza cada dos años, para revisar el convenio sobre diversidad biológica.